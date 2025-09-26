«Меня раздражает»: Прилучный раскрыл один недостаток своей жены

26 сентября 2025, 17:43

«ОК!»: Актера Павла Прилучного раздражает лень в Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Павел Прилучный откровенно рассказал о семейной жизни: единственное, что его раздражает в жене, актрисе Зепюр Брутян, — лень. Об этом пишет «ОК!».





Собеседник добавил, что доверяет супруге больше, чем самому себе, и высоко ценит в ней красоту, преданность, чувство юмора и талант.





«Меня раздражает лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя», — поделился главный мажор страны.