«Меня раздражает»: Прилучный раскрыл один недостаток своей жены
«ОК!»: Актера Павла Прилучного раздражает лень в Зепюр Брутян
Актёр Павел Прилучный откровенно рассказал о семейной жизни: единственное, что его раздражает в жене, актрисе Зепюр Брутян, — лень. Об этом пишет «ОК!».
Собеседник добавил, что доверяет супруге больше, чем самому себе, и высоко ценит в ней красоту, преданность, чувство юмора и талант.
«Меня раздражает лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя», — поделился главный мажор страны.
Пара расписалась 25 августа 2022 года. Артисты познакомились на съёмках сериала «В клетке», а чувства вспыхнули после развода актёра в 2020 году. Спустя три дня после начала романа Прилучный сделал предложение.
По его словам, свадьба обошлась примерно в 15 млн рублей. В апреле 2023-го у звезд родился сын Микаэль, после чего Зепюр временно приостановила актёрскую карьеру, посвятив себя семье.
Отношения новой жены с детьми Павла от первого брака складываются хорошо. Супруги любят совместно отдыхать, выбирая такие места, как Дубай и Мальдивы.