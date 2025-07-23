Михаил Литвин потратил 100 млн рублей на свою свадьбу

23 июля 2025, 12:15

Михаил Литвин (Фото: Инстаграм*@mikhail_litvin)

Блогер Михаил Литвин потратил около 100 млн рублей на свадьбу в Подмосковье, включая премиальный Lamborghini Urus за 40 млн, работу ведущего Дмитрия Нагиева за 10 млн, аренду усадьбы Villa Michetti и оформление на 10 млн.