Михаил Литвин потратил 100 млн рублей на свою свадьбу
Блогер Михаил Литвин потратил около 100 млн рублей на свадьбу в Подмосковье, включая премиальный Lamborghini Urus за 40 млн, работу ведущего Дмитрия Нагиева за 10 млн, аренду усадьбы Villa Michetti и оформление на 10 млн.
Как сообщает SHOT, мероприятие прошли с участием звезд и блогеров, с роскошным меню и развлечениями.
Несмотря на финанансовые трудности раньше, молодожены решили устроить грандиозное празднование, подчеркнув свой статус и стиль. Ранее мы писали, как прошла свадьба Ксении Бородиной, сэкономившей на выступлении Кадышевой.
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