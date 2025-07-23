Сына Надежды Кадышевой заподозрили в новом романе

23 июля 2025, 12:13

Сына Надежды Кадышевой Григория заподозрили в романе с артисткой Martina

Надежда Кадышева (фото: ВКонтакте @nadyakadisheva)

В соцсетях активно обсуждают новую предполагаемую возлюбленную сына популярной певицы Надежды Кадышевой Григория.