Сына Надежды Кадышевой заподозрили в новом романе
В соцсетях активно обсуждают новую предполагаемую возлюбленную сына популярной певицы Надежды Кадышевой Григория.
Слухи о том, что, несмотря на многочисленные и громкие скандалы с бывшими жёнами, Григорий наладил личную жизнь, появились после нового совместного фото артиста с пока малоизвестной певицей Martina. В личном блоге у неё мало подписчиков, однако она уже давала интервью о своём творчестве.
О личной жизни Martina ничего не известно – девушка предпочитает держать в тайне свои отношения. То же можно сказать о Григории, который после скандалов, отказывался от общения с прессой.
Напомним, что активное обсуждение личной жизни Григория началось после интервью бывшей жены мужчины, в котором она призналась, что он бросил её беременную в другой стране. После он начал требовать с неё миллион рублей.
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