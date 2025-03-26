«Меня сравнивают с Анджелиной Джоли»: Эвелина Бледанс заявила о неожиданной роли в кино

Эвелина Бледанс (фото: ВКонтакте @evelina_bledans)
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила о желании сыграть «возрастную Лару Крофт», так как ее часто сравнивают с голлвивудской звездой Анджелиной Джоли. По ее словам, в демонстрации супергероя на разных жизненных этапах заключается одна из задач творчества.
«Меня часто сравнивают с нашей любимой Анджелиной Джоли. И у меня возникла мысль сыграть возрастную Лару Крофт. Почему бы и нет? Никто же не говорит, что этот персонаж должен быть вечно молодым», — поделилась Бледанс в беседе Общественной Службой Новостей.Актриса добавила, что сидит на строгих диетах и активно занимается с профессиональным тренером, который «фактически ломает» ее. Своей целью Бледанс назвала идеальные формы, которые смогут поразить поклонников.
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