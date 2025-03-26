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«Меня сравнивают с Анджелиной Джоли»: Эвелина Бледанс заявила о неожиданной роли в кино

Актриса Бледанс заявила о желании сыграть возрастную Лару Крофт
Эвелина Бледанс (фото: ВКонтакте @evelina_bledans)

Эвелина Бледанс (фото: ВКонтакте @evelina_bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила о желании сыграть «возрастную Лару Крофт», так как ее часто сравнивают с голлвивудской звездой Анджелиной Джоли. По ее словам, в демонстрации супергероя на разных жизненных этапах заключается одна из задач творчества.
«Меня часто сравнивают с нашей любимой Анджелиной Джоли. И у меня возникла мысль сыграть возрастную Лару Крофт. Почему бы и нет? Никто же не говорит, что этот персонаж должен быть вечно молодым», — поделилась Бледанс в беседе Общественной Службой Новостей.
Актриса добавила, что сидит на строгих диетах и активно занимается с профессиональным тренером, который «фактически ломает» ее. Своей целью Бледанс назвала идеальные формы, которые смогут поразить поклонников.

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#жизнь
#актриса
#шоу-бизнес
#роль
#кино
Розенбаум зарегистрирует товарный знак «Гоп-стоп» для продажи алкоголя
26 марта 2025, 11:59

Александр Розенбаум (фото: ВКонтакте @alexander_rozenbaum)

Александр Розенбаум подал заявки на регистрацию семи товарных знаков со строчками его песен. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Роспатента.
Народный артист России хочет зарегистрировать в качестве брендов строчки: «Ау», «Доля казачья – служба лихая», «Налетела грусть», «Любить – так любить», «Летать – так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонёк».

Если Роспатент удовлетворит прошение Розенбаума о регистрации товарных знаков, то под указанными названиями могут выпускаться пиво, пивные напитки, крепкий алкоголь, сигары, зажигалки, курительные трубки, нижнее бельё, бумажники, а также оказываться услуги по доставке продуктов питания.

При этом представитель музыканта уточнил, что Розенбаум не намерен выпускать продукцию, а регистрирует знаки исключительно для их защиты.

Тем не менее, выпуском пивной продукции бард всё же занимается. Он является совладельцем компании «Главрозпиво», а также имеет долю в 40% в установном капитале ООО «Толстый фраер», которое управляет сетью пивных в Санкт-Петербурге.

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#патент
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«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
26 марта 2025, 11:40

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что якобы неоднократно встречался с инопланетянами. Певец утверждает, что видел пришельцев, правда полноценно вступить с ними в контакт и вести диалог ему не удалось.
Исполнитель даже признался, что однажды инопланетяне хотели его похитить, но у них ничего не вышло.

«Теперь я понимаю, что испытала Катя Лель, когда столкнулась с инопланетными созданиями. Я не мог понять, какого они цвета. Я только чувствовал их нереально мощную энергию, всепоглощающую энергию. Всё мое тело каменело, как это бывает при сонном параличе. Я не мог двигаться и говорить», – рассказал о своих ощущениях Шаляпин.
Артист также отметил, что его встреча с жителями другой планеты была чем-то, наводящим ужас. Он предположил, что инопланетян могли привлечь его красота и талант, поэтому они хотели его похитить, чтобы и на их планете была такая яркая звезда.

Напомним, что Катя Лель также неоднократно рассказывала о встрече с «зелёными человечками». По её словам, в 16 лет инопланетяне из созвездия Ореон даже украли у неё зубы. Юная певица увидела свечение за окном, а потом её зубы безболезненно исчезли. При этом взамен пришельцы якобы наградили Лель сверхспособностями, благодаря которым она теперь может энергетически убирать боль и лечить людей прикосновениями.

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Мосгорсуд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам
26 марта 2025, 11:20

Павел Прилучный (фото: Instagram* @bugevuge)

Мосгорсуд удовлетворил жалобу актёра Павла Прилучного по алиментам. Об этом сообщила его адвокат Оксана Даниелова в беседе с РЕН ТВ.
Согласно решению суда, артист сможет продолжить перечислять выплаты на детей в том объёме, о котором они с Агатой Муцениеце договорились сразу после развода.

«Павел всегда радуется законности, поэтому всё замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», – отметила Даниелова.
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*запрещён в РФ
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#дети
#адвокат
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«Человек создан для счастья»: Сергей Белоголовцев не осуждает уходящих из семьи отцов больных детей
Сергей Белоголовцев не осуждает уходящих из семьи отцов больных детей
26 марта 2025, 11:19

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев воспитывает троих сыновей, у одного из них диагноз ДЦП. Он признался, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями развития.
«Это сплошной черно-красный жуткий сон, который никак не заканчивается. Ты все время в напряжении в каком-то находишься — оттого, что маленький ребенок кричит. У сына такие приступы были, он терял сознание… Надо было его хватать, бежать к окну, открывать, чтобы он дышал», — рассказал Белоголовцев в программе «Секрет на миллион».

При этом он отметил, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями. Актер пояснил, что не все могут быть героями в подобной ситуации. По его словам, человек создан для счастья, и признался, что сам не раз был в отчаянье, но уходить из семьи не собирался.

«Ты думаешь: "Все, я больше не могу, не знаю, что делать". Но уйти для меня было невозможным», — пояснил Белоголовцев.

Он добавил, что искренне понимает тех, кто принимает решение оставить больного ребенка, так как сам прошел этот путь.

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Софья Синицына в день своего 30-летия снялась полностью обнажённой
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#сон
#семьи
#человек
#доброе дело
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Софья Синицына в день своего 30-летия снялась полностью обнажённой
Софья Синицына день своего 30-летия отметила публикацией провокационного снимка
26 марта 2025, 10:51

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Известная российская актриса театра и кино Софья Синицына всегда была известна своей тягой к игривым и провокационным снимкам. Вот и в день своего 30-летия она устроила настоящий сексуальный перфоманс, снявшись в ванной полностью обнажённой.
Девушка повернулась спиной к зеркалу и сделала селфи с помощью телефона, давая возможность подписчикам по достоинству оценить её фигуру.

«Ура, 30!» — лаконично поздравила саму себя Софья.

Эту надпись она разместила в районе ягодиц, вероятно, из соображений цензуры. Озаглавила снимок артистка просто и без затей: «Юбилей юбилярши».

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Софья Синицына известна ролями в сериалах «Паук», «Кухня», «Мастер и Маргарита», эпизодическому появлению в знаменитой драме Нелюбовь», а также романом с сыном Олега Табакова и Марины Зудиной Павлом, от которого актриса родила дочь Мию. Пара рассталась ещё до появления ребёнка на свет, но Павел активно участвует в воспитании девочки и обеспечивает её материально.

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