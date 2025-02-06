Ссора с Хабенским, сестра-наркоманка, интим от режиссёра и особенный сын — яркая и скандальная жизнь Эвелины Блёданс

Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Роль яркой и манящей медсестры в юмористической передаче «Маски-шоу» принесла актрисе и ведущей Эвелине Блёданс известность. Сейчас в свои 55 лет артистка выглядит очень свежо, продолжает играть на театральной сцене и в кино.
За плечами Эвелины — три брака, а на себе она несёт, кажется, непосильную ношу — воспитание сына Семёна с синдромом Дауна. Подробнее — в материале «Радио 1».
Эвелина родилась в Ялте в семье фотографа Висвалдиса Карловича и Тамилы Николаевны Блёданс. Когда артистке было 4 года, отец ушёл из семьи. Второй муж матери по имени Геннадий оказался очень хорошим человеком и принял Эвелину как родную дочь. Вскоре в семье родился ещё один ребёнок — девочка Майя.
У Эвелины есть ещё одна сестра, но уже по отцу — Диана. Долгие годы сёстры не общались, их отношения потеплели, когда обе уже были взрослыми, но вскоре вновь были омрачены скандалом, о котором будет сказано ниже.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
По словам Блёданс, примером для подражания всегда была её мама, которая была не только красавицей, но и прекрасной хозяйкой:
После школы Блёданс поступила в ЛГИТМиК (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств) в Ленинграде.
Во время учёбы в институте Эвелина вытянула счастливый билет: за яркую внешность и необычный вокал девушку отправили на стажировку в Америку в составе группы лучших студентов ЛГИТМиК. Именно в США молодая актриса впервые познакомилась с малоизвестным тогда в России жанром мюзикла и навсегда влюбилась в него.
Это счастливое время Блёданс и сегодня вспоминает с удовольствием. По её словам, в Америке она провела всего месяц, но это был «фантастический месяц репетиций и уроков от лучших педагогов этого жанра».
Вернувшись на родину, актриса начала искать работу и почти случайно попала на съёмки юмористической телепередачи «Маски-шоу». Тогда она ещё не знала, что участие в этой передаче станет главным проектом в её творческой биографии.
В массовку «Масок» Эвелину позвал кто-то из однокурсников. Сначала она просто участвовала в сцене с хором девушек, но вскоре на яркую брюнетку обратил внимание сам Георгий Делиев, руководитель шоу. Он решил дать ей отдельную роль, но для начала захотел испытать молодую актрису. Специально для неё написали эпизод, в котором было прописано только то, что героиня должна играть на флейте. Всё остальное предлагалось додумать самой исполнительнице.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Эвелина Блёданс так блистательно справилась с импровизацией, что тут же была утверждена на роль медсестры.
Четырнадцать лет Блёданс была частью команды «Маски-шоу», после чего решила, что пора двигаться дальше.
Эвелина мечтала о театральной сцене и о съёмках в кино. Однако в юности она пережила такую неприятную ситуацию с известным режиссёром, что долгое время боялась даже ходить на пробы.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
На счету Эвелины оказалось не так много проектов в кино и театре, как ей хотелось бы. Она играла в мюзиклах «Метро» и «Алые паруса», а также в спектаклях «Чудики» и «Любовь по-итальянски». Среди самых известных фильмов с участием Эвелины Блёданс можно отметить комедию «ЧП районного масштаба», где она сыграла небольшую роль, сериал «Дружная семейка», фильмы «Комедийный коктейль», «Варвар» и «Невеста по почте».
Увы, но в большинстве проектов у Блёданс незначительные, хотя и яркие роли: чего стоит только её появление в ситкомах «Универ» и «Счастливы вместе».
У артистки есть также опыт озвучивания фильмов — если внимательно посмотреть мультфильм «Сказочный патруль», можно услышать, что Баба-Яга говорит голосом Эвелины Блёданс.
Одним из недавних проектов с участием Блёданс стал комедийный телесериал «Стриптиз», вышедший на экраны в 2020 году.
Работа на телевидении
В 2005 году ей предложили вести передачу «Сексуальная революция». После этого в течение 4 лет Эвелина снималась в передаче «Одна за всех» вместе с Анной Ардовой.
В скетчкоме ей досталась роль недалёкой гламурной блондинки Крис, которая постоянно соревнуется с главной героиней Энджи в тупости и способности развести мужа на деньги.
А в 2015 году Эвелина Блёданс появилась на шоу «Один в один», где удивила и жюри, и зрителей мастерским перевоплощением в разных звёзд российской эстрады.
Яркую Эвелину всегда окружали поклонники. Когда-то за ней даже ухаживал сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко, однако ничего серьёзного из этого романа не вышло.
С комиком Юрием Стыцковским Эвелина познакомилась ещё в студенческие годы, затем их связала совместная работа в «Маски-шоу». После семи лет совместной жизни они поженились. Но брак просуществовал лишь несколько месяцев.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Блёданс долгие годы скрывала истинную причину разрыва, и лишь в 2018 году призналась, что у неё тогда случился выкидыш на фоне перенесённого стресса — в Ялте её сильно напугал незнакомец. Произошедшее отдалило супругов друг от друга, и вскоре последовал развод.
Почти сразу после развода Эвелина встретила перспективного и интересного мужчину, состоятельного предпринимателя из Израиля по имени Дмитрий. В том же 1993 году она вышла за него замуж, а вскоре родила сына Николая.
Брак не удалось сохранить: довольно быстро супруги поняли, что не подходят друг другу. Дмитрию нужна была красивая птица в золотой клетке, а Эвелина не готова была отказаться от съёмок, репетиций и прочих атрибутов актёрской профессии.
Официально они развелись только в 2010 году, но фактически на тот момент уже давно жили порознь. Развод прошёл болезненно для актрисы: сын Николай принял сторону отца, взял его фамилию и улетел вместе с ним в Израиль. Сама Эвелина в интервью не раз признавалась, что чувствует свою вину перед первенцем.
Когда парню исполнился 21 год, он возобновил отношения с своей знаменитой мамой. Сейчас Николаю уже 30 лет, он отслужил в израильской армии и стал разработчиком компьютерных игр.
В 2010 году Блёданс в третий раз вышла замуж — её избранником стал продюсер Александр Сёмин. Этот выбор удивил многих.
Во-первых, Сёмин моложе Эвелины на девять лет. Во-вторых, у него был весьма заметный лишний вес, и на фоне точёной фигурки жены он смотрелся достаточно нелепо. Впрочем, вскоре Сёмин похудел на 20 килограммов.
Во время своей второй беременности актриса узнала, что её ребёнок родится с синдромом Дауна. Посоветовавшись, Александр и Эвелина всё же решили оставить ребенка. 1 апреля 2012 года на свет появился Семён. Эвелина никогда не делала секрета из диагноза сына, напротив, она стала активно об этом рассказывать.
Эвелина Блёданс с сыном Семёном (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Сеня ещё не начал ходить, как уже снялся в рекламе подгузников. Сейчас актриса всюду возит своего сына с собой и делает всё, чтобы ребёнок мог развиваться в меру своих способностей.
Когда Семёну исполнилось пять лет, стало понятно, что его родители больше не могут жить вместе. Что на самом деле послужило причиной развода, никто доподлинно не знает. По одной из версий, супруги отдалились друг от друга после истории с няней, которую якобы избил Александр. Другая возможная причина – Сёмин не был готов нести бремя ответственности за своего сына.
Эвелина Блёданс и Александр Сёмин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Александр сейчас снова женат, в новом браке у него родилась дочка Вера. При этом он не забывает и о сыне — регулярно берёт мальчика к себе в гости и проводит с ним отпуск.
В 2020 году Блёданс пришлось оправдываться за сомнительную историю, в которую попала её сестра Диана. Ту задержали в Ялте с запрещёнными веществами. Актриса тогда поспешно открестилась от родственницы, назвав её наркоманкой и подчеркнув, что давно не общается с сестрой.
За два года до этого актриса не сдержала эмоций на шоу Андрея Малахова, на котором рассказала о своём желании родить ещё одного ребёнка с помощью ЭКО. Одна из зрительниц раскритиковала решение артистки.
Между актёром Константином Хабенским и Блёданс разгорелся скандал: актриса обиделась на коллегу за то, что он отказался фотографироваться с её сыном, чем сильно расстроил его.
Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Скандал получился таким громким, что Хабенскому даже пришлось публично оправдываться за свой отказ.
Время от времени звезда подвергается нападкам в соцсетях из-за своего отношения к сыну. Например, однажды она выложила видео, в котором нежно целует Сёму в губы. На тот момент мальчику было уже 11 лет, и многие подписчики посчитали, что в таком возрасте это просто неприлично. Артистку тут же закидали гневными комментариями.
Эвелина Блёданс с сыном Семёном (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Сама Блёданс заявила в ответ, что в поцелуях с сыном не видит чего-то страшного.
По словам Эвелины, у мальчика именно в тот момент случился прилив нежности, и она не стала противиться, чтобы не нанести Семёну психологическую травму.
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Детство и юность
Эвелина родилась в Ялте в семье фотографа Висвалдиса Карловича и Тамилы Николаевны Блёданс. Когда артистке было 4 года, отец ушёл из семьи. Второй муж матери по имени Геннадий оказался очень хорошим человеком и принял Эвелину как родную дочь. Вскоре в семье родился ещё один ребёнок — девочка Майя.
У Эвелины есть ещё одна сестра, но уже по отцу — Диана. Долгие годы сёстры не общались, их отношения потеплели, когда обе уже были взрослыми, но вскоре вновь были омрачены скандалом, о котором будет сказано ниже.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
По словам Блёданс, примером для подражания всегда была её мама, которая была не только красавицей, но и прекрасной хозяйкой:
«Она была уникальной женщиной. Как она всё успевала? Хозяйничать на кухне, ходить на работу, следить за собой. У неё волосы всю жизнь были ниже спины, и она красилась в блондинку», — вспоминала актриса.Как рассказывала Эвелина, её мать и отчим нашли правильный подход к воспитанию детей.
«Я росла в строгости и любви. И мне кажется, это лучшее сочетание, когда тебя очень любят, и ты это чувствуешь, но в то же время тебя не распускают», — подчёркивала артистка.
Поездка в США
После школы Блёданс поступила в ЛГИТМиК (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств) в Ленинграде.
Во время учёбы в институте Эвелина вытянула счастливый билет: за яркую внешность и необычный вокал девушку отправили на стажировку в Америку в составе группы лучших студентов ЛГИТМиК. Именно в США молодая актриса впервые познакомилась с малоизвестным тогда в России жанром мюзикла и навсегда влюбилась в него.
Это счастливое время Блёданс и сегодня вспоминает с удовольствием. По её словам, в Америке она провела всего месяц, но это был «фантастический месяц репетиций и уроков от лучших педагогов этого жанра».
«Маски-шоу»
Вернувшись на родину, актриса начала искать работу и почти случайно попала на съёмки юмористической телепередачи «Маски-шоу». Тогда она ещё не знала, что участие в этой передаче станет главным проектом в её творческой биографии.
В массовку «Масок» Эвелину позвал кто-то из однокурсников. Сначала она просто участвовала в сцене с хором девушек, но вскоре на яркую брюнетку обратил внимание сам Георгий Делиев, руководитель шоу. Он решил дать ей отдельную роль, но для начала захотел испытать молодую актрису. Специально для неё написали эпизод, в котором было прописано только то, что героиня должна играть на флейте. Всё остальное предлагалось додумать самой исполнительнице.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Эвелина Блёданс так блистательно справилась с импровизацией, что тут же была утверждена на роль медсестры.
Четырнадцать лет Блёданс была частью команды «Маски-шоу», после чего решила, что пора двигаться дальше.
Непристойное предложение
Эвелина мечтала о театральной сцене и о съёмках в кино. Однако в юности она пережила такую неприятную ситуацию с известным режиссёром, что долгое время боялась даже ходить на пробы.
«Я была студенткой театрального института ЛГИТМиКа. На тот момент было модно проводить пробы актрис в гостиницах. Очень известный режиссёр меня пригласил на пробы, на главную роль в большом фильме. Я пришла — мы сыграли сцену, после этого режиссёр мне сказал, что я полновата и мне нужно немного похудеть. Он мне дал 10 дней. Я сбросила 5 кг, и пришла снова на встречу с режиссёром, где меня попросили показать — что же получилось», — рассказывала Блёданс.В этот момент режиссёр неожиданно предложил юной актрисе обнажиться.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
«<…> он подошёл ко мне со словами: «Ну да, всё хорошо. А теперь удиви меня!». Я не поняла, что должна сделать. Он одной рукой взял меня за грудь — я смиренно стояла. И его рука стала спускаться ниже по моему животу. Конечно, в этот момент я уже поняла, о чём идет речь, и выскочила из этого гостиничного номера. Даже не оделась! Взяла одежду и убежала», — откровенничала актриса.Имя режиссёра она, впрочем, называть отказалась, отметив, что он и сейчас очень известен.
На счету Эвелины оказалось не так много проектов в кино и театре, как ей хотелось бы. Она играла в мюзиклах «Метро» и «Алые паруса», а также в спектаклях «Чудики» и «Любовь по-итальянски». Среди самых известных фильмов с участием Эвелины Блёданс можно отметить комедию «ЧП районного масштаба», где она сыграла небольшую роль, сериал «Дружная семейка», фильмы «Комедийный коктейль», «Варвар» и «Невеста по почте».
Увы, но в большинстве проектов у Блёданс незначительные, хотя и яркие роли: чего стоит только её появление в ситкомах «Универ» и «Счастливы вместе».
У артистки есть также опыт озвучивания фильмов — если внимательно посмотреть мультфильм «Сказочный патруль», можно услышать, что Баба-Яга говорит голосом Эвелины Блёданс.
Одним из недавних проектов с участием Блёданс стал комедийный телесериал «Стриптиз», вышедший на экраны в 2020 году.
Работа на телевидении
В 2005 году ей предложили вести передачу «Сексуальная революция». После этого в течение 4 лет Эвелина снималась в передаче «Одна за всех» вместе с Анной Ардовой.
В скетчкоме ей досталась роль недалёкой гламурной блондинки Крис, которая постоянно соревнуется с главной героиней Энджи в тупости и способности развести мужа на деньги.
А в 2015 году Эвелина Блёданс появилась на шоу «Один в один», где удивила и жюри, и зрителей мастерским перевоплощением в разных звёзд российской эстрады.
Личная жизнь Эвелины Блёданс
Яркую Эвелину всегда окружали поклонники. Когда-то за ней даже ухаживал сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко, однако ничего серьёзного из этого романа не вышло.
Недолгий брак с Юрием Стыцковским
С комиком Юрием Стыцковским Эвелина познакомилась ещё в студенческие годы, затем их связала совместная работа в «Маски-шоу». После семи лет совместной жизни они поженились. Но брак просуществовал лишь несколько месяцев.
Эвелина Блёданс (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Блёданс долгие годы скрывала истинную причину разрыва, и лишь в 2018 году призналась, что у неё тогда случился выкидыш на фоне перенесённого стресса — в Ялте её сильно напугал незнакомец. Произошедшее отдалило супругов друг от друга, и вскоре последовал развод.
Предприниматель из Израиля
Почти сразу после развода Эвелина встретила перспективного и интересного мужчину, состоятельного предпринимателя из Израиля по имени Дмитрий. В том же 1993 году она вышла за него замуж, а вскоре родила сына Николая.
Брак не удалось сохранить: довольно быстро супруги поняли, что не подходят друг другу. Дмитрию нужна была красивая птица в золотой клетке, а Эвелина не готова была отказаться от съёмок, репетиций и прочих атрибутов актёрской профессии.
Официально они развелись только в 2010 году, но фактически на тот момент уже давно жили порознь. Развод прошёл болезненно для актрисы: сын Николай принял сторону отца, взял его фамилию и улетел вместе с ним в Израиль. Сама Эвелина в интервью не раз признавалась, что чувствует свою вину перед первенцем.
Когда парню исполнился 21 год, он возобновил отношения с своей знаменитой мамой. Сейчас Николаю уже 30 лет, он отслужил в израильской армии и стал разработчиком компьютерных игр.
Эвелина Блёданс и Александр Сёмин
В 2010 году Блёданс в третий раз вышла замуж — её избранником стал продюсер Александр Сёмин. Этот выбор удивил многих.
Во-первых, Сёмин моложе Эвелины на девять лет. Во-вторых, у него был весьма заметный лишний вес, и на фоне точёной фигурки жены он смотрелся достаточно нелепо. Впрочем, вскоре Сёмин похудел на 20 килограммов.
Не такой, как все — о сыне Блёданс
Во время своей второй беременности актриса узнала, что её ребёнок родится с синдромом Дауна. Посоветовавшись, Александр и Эвелина всё же решили оставить ребенка. 1 апреля 2012 года на свет появился Семён. Эвелина никогда не делала секрета из диагноза сына, напротив, она стала активно об этом рассказывать.
Эвелина Блёданс с сыном Семёном (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Сеня ещё не начал ходить, как уже снялся в рекламе подгузников. Сейчас актриса всюду возит своего сына с собой и делает всё, чтобы ребёнок мог развиваться в меру своих способностей.
«Бог послал мне миссию. И для меня это очень тяжело», — признавалась Блёданс в интервью.
Развод с Сёминым
Когда Семёну исполнилось пять лет, стало понятно, что его родители больше не могут жить вместе. Что на самом деле послужило причиной развода, никто доподлинно не знает. По одной из версий, супруги отдалились друг от друга после истории с няней, которую якобы избил Александр. Другая возможная причина – Сёмин не был готов нести бремя ответственности за своего сына.
Эвелина Блёданс и Александр Сёмин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Александр сейчас снова женат, в новом браке у него родилась дочка Вера. При этом он не забывает и о сыне — регулярно берёт мальчика к себе в гости и проводит с ним отпуск.
Сестра-наркоманка
В 2020 году Блёданс пришлось оправдываться за сомнительную историю, в которую попала её сестра Диана. Ту задержали в Ялте с запрещёнными веществами. Актриса тогда поспешно открестилась от родственницы, назвав её наркоманкой и подчеркнув, что давно не общается с сестрой.
Дала пощёчину
За два года до этого актриса не сдержала эмоций на шоу Андрея Малахова, на котором рассказала о своём желании родить ещё одного ребёнка с помощью ЭКО. Одна из зрительниц раскритиковала решение артистки.
«Опять дауна родите!» — заявила та зрительница.Блёданс не выдержала, вскочила с места и под изумлёнными взглядами зрителей влепила обидчице пощёчину.
Ссора с Хабенским
Между актёром Константином Хабенским и Блёданс разгорелся скандал: актриса обиделась на коллегу за то, что он отказался фотографироваться с её сыном, чем сильно расстроил его.
«Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но… мы с Сёмиком получили категорический отказ», — писала актриса в соцсетях.
Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Скандал получился таким громким, что Хабенскому даже пришлось публично оправдываться за свой отказ.
«На просьбы сфотографироваться я имею право сказать «нет», когда где-то нахожусь, курю, общаюсь с друзьями — я не обязан соглашаться на что-то по любому запросу. Это моя личная жизнь», — отрезал Хабенский.
Поцелуй с сыном
Время от времени звезда подвергается нападкам в соцсетях из-за своего отношения к сыну. Например, однажды она выложила видео, в котором нежно целует Сёму в губы. На тот момент мальчику было уже 11 лет, и многие подписчики посчитали, что в таком возрасте это просто неприлично. Артистку тут же закидали гневными комментариями.
«Как бы ты ни любила своё дитя, так матери делать нельзя», — написал один их пользователей.
Эвелина Блёданс с сыном Семёном (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @evelina_bledans)
Сама Блёданс заявила в ответ, что в поцелуях с сыном не видит чего-то страшного.
По словам Эвелины, у мальчика именно в тот момент случился прилив нежности, и она не стала противиться, чтобы не нанести Семёну психологическую травму.
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Анастасия Чубина