Ссора с Хабенским, сестра-наркоманка, интим от режиссёра и особенный сын — яркая и скандальная жизнь Эвелины Блёданс

Роль яркой и манящей медсестры в юмористической передаче «Маски-шоу» принесла актрисе и ведущей Эвелине Блёданс известность. Сейчас в свои 55 лет артистка выглядит очень свежо, продолжает играть на театральной сцене и в кино.