«Только Пугачёва»: Бледанс раскритиковала предложение передать статус примадонны Бабкиной

Эвелина Бледанс (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
В Госдуме предложили передать статус примадонны российской эстрады певице Надежде Бабкиной.
«В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачёву — и понеслось. Это какая-то ерунда! Сегодня время и ценности уже другие», — сказал депутат Николай Новичков.
Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с «Радио 1» прокомментировала поделилась своим мнением на этот счет.
«Как можно передать роль «примадонны»? Это то же самое, как передать роль «короля» Филиппа Киркорова, например, Билану. Кто это может передавать, если не сам Филипп или не сама Пугачева?» — сказала она.
По ее словам, коллеги по сцене и люди очень любят Надежду Бабкину, однако это не говорит о передаче статуса и роли.
«Мы все обожаем Надежду Бабкину: она у нас и общественный деятель, и государственный деятель, и певица, и популяризатор народных песен, но Примадонна — это нечто другое. Примадонна — это Пугачёва, она ей и остаётся. Просто её здесь нет, она где-то там, но ее статус не теряется», — объяснила телеведущая.
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Анастасия Панченко