«Только Пугачёва»: Бледанс раскритиковала предложение передать статус примадонны Бабкиной

20 марта 2025 года известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова отмечает 57-й день рождения. Её путь к успеху не был лёгким: ранняя потеря отца, тяжёлые травмы на «Ледниковом периоде», скандалы в политическом шоу «Время покажет» и критика зрителей. Как сейчас живёт Екатерина Стриженова, расскажет «Радио 1».