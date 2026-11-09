«Меня там могли четыре раза в день кормить»: Денис Кукояка с юмором объяснил походы на роды

09 ноября 2026, 18:14

Денис Кукояка рассказал, почему дважды присутствовал на родах жены

Денис Кукояка с женой Еленой (Фото: Instagram* / @denisque)

Блогер и артист Денис Кукояка рассказал, почему решил присутствовать на родах своей супруги Елены оба раза. Своим опытом он поделился в «Шоу Воли», признавшись, что изначально сам захотел сопровождать жену в такой важный момент. По словам Дениса, ему было страшно оставлять супругу одну, а кроме того, он испытывал любопытство и хотел своими глазами увидеть, как проходят роды.





Кукояка отметил, что считает подобный опыт полезным для мужчин и даже советует им не отказываться от возможности поддержать своих жён. Артист уверен, что совместное переживание такого события может стать особенной связью между супругами.





«Мне было интересно и поэтому я решил согласиться. Я еще к этому и причастен. Я вообще всем мужчинам советую сходить, посмотреть на это. Это впечатляет, это какая-то новая скрепа получается. А второй раз я пошел, потому что у нас была клиника дорогая, платная. Мне сказали, что меня там могут четыре раза в день кормить, а я даже не беременный», — заявил блогер.