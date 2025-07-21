«Меня устраивали съёмки»: Покалеченная в Дубае модель высказалась о жёстких порнороликах

21 июля 2025, 18:14

Мария Ковальчук, которую жестоко искалечили в Дубае, впервые высказалась о произошедшем

Мария Ковальчук (Фото: кадр из выпуска «Осторожно: Собчак»)

20-летняя модель Мария Ковальчук, которую жестоко искалечили в Дубае, раскрыла причину съёмок в жестких порнороликах. Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».





Ковальчук в интервью Собчак рассказала о причине участия в роликах с элементами БДСМ. Модель призналась, что снималась в подобных сценах ради дополнительного заработка.

«Мне за это платили, и меня устраивали съёмки такого характера. В первую очередь, наверное, мне нравилось, что я с этого могу зарабатывать. Но такие съёмки у меня были редкие, то есть у меня буквально два таких видео», — заявила она.