«На 100%»: Евгений Петросян высказался о затоплении своего дома во время ливня в Москве
Юморист Евгений Петросян назвал глупостями новости о затоплении ЖК «Садовые кварталы»
79-летний Евгений Петросян дал ответ на новости о затоплении элитного ЖК «Садовые кварталы», расположенного в Москве. Именно там находится квартира юмориста. Петросян рассказал «Абзацу», что вся информация о катастрофе в его доме является неверной.
Новости о потопе в элитной недвижимости юмориста появились из-за появления в Сети кадров из ЖК «Садовые кварталы», на которых видно, что в одном из подъездов многоэтажки образовался «водопад». Зная, что в данном жилом доме находится квартира Петросяна, журналисты связались с ним и узнали, как обстоят дела. На что юморист заявил, что никакого затопления и в поминене было.
«Это всё глупости. У нас всё абсолютно в порядке. На 100% никакой угрозы затопления нет», — рассказал артист.Следует отметить, что в ЖК «Садовые кварталы» находятся элитные квартиры, цены на которые стартуют от 400 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о том, что Петросян через суд выписал дочь Викторину из квартиры в Москве.