«На 100%»: Евгений Петросян высказался о затоплении своего дома во время ливня в Москве

21 июля 2025, 17:14

Юморист Евгений Петросян назвал глупостями новости о затоплении ЖК «Садовые кварталы»

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

79-летний Евгений Петросян дал ответ на новости о затоплении элитного ЖК «Садовые кварталы», расположенного в Москве. Именно там находится квартира юмориста. Петросян рассказал «Абзацу», что вся информация о катастрофе в его доме является неверной.





Новости о потопе в элитной недвижимости юмориста появились из-за появления в Сети кадров из ЖК «Садовые кварталы», на которых видно, что в одном из подъездов многоэтажки образовался «водопад». Зная, что в данном жилом доме находится квартира Петросяна, журналисты связались с ним и узнали, как обстоят дела. На что юморист заявил, что никакого затопления и в поминене было.

«Это всё глупости. У нас всё абсолютно в порядке. На 100% никакой угрозы затопления нет», — рассказал артист.