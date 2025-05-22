«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь я ею стала»: Агата Муцениеце назвала себя «магиней»

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)
Агата Муцениеце в блоге рассказала об интересном проекте со своим участием. По словам актрисы, она «превратилась» в ведьму.
Телеканал СТС приступил к съемкам комедийного сериала «Химкинские ведьмы» — о мошенницах, которые получили реальный магический дар. Одну из главных ролей в сериале исполняет Муцениеце.
Агата опубликовала в своем блоге несколько кадров со съемочной площадки.
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«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь думаю, что это был знак. Сама бы не хотела обладать даром слышать мысли, для меня это стало бы тяжелой ношей. Но от умения летать, перемещаться из одной точки в другую или быть невидимкой я бы не отказалась», — поделилась знаменитость.
Агата опубликовала в своем блоге несколько кадров со съемочной площадки.
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Екатерина Коршунова