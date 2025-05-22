«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь я ею стала»: Агата Муцениеце назвала себя «магиней»

Эмин Агаларов взял короткий отпуск, который он провел с супругой Аленой Гавриловой и дочкой Афиной в Дубае. Певец редко показывает поклонникам своего младшего ребенка, однако в этот раз он решил похвастаться семейной идиллией в своем блоге.