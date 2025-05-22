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«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь я ею стала»: Агата Муцениеце назвала себя «магиней»

Агата Муцениеце назвала себя «магиней»
Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Агата Муцениеце в блоге рассказала об интересном проекте со своим участием. По словам актрисы, она «превратилась» в ведьму.
Телеканал СТС приступил к съемкам комедийного сериала «Химкинские ведьмы» — о мошенницах, которые получили реальный магический дар. Одну из главных ролей в сериале исполняет Муцениеце.

«Меня в детстве дразнили ведьмой, вот теперь думаю, что это был знак. Сама бы не хотела обладать даром слышать мысли, для меня это стало бы тяжелой ношей. Но от умения летать, перемещаться из одной точки в другую или быть невидимкой я бы не отказалась», — поделилась знаменитость.

Агата опубликовала в своем блоге несколько кадров со съемочной площадки.

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Связь с Джиганом и скандал с Мизулиной: кто такой Александр Парадеевич? Личная жизнь, возраст, проекты стримера
22 мая 2025, 13:33

Александр Парадеев (Фото: Телеграм @paradeevich)

Александр Парадеевич — популярный стример, который за короткое время смог привлечь миллион подписчиков. Каким контентом делится блогер и чем он известен, расскажет «Радио 1».

Кто такой Парадеевич

Александр Парадеев родился 9 октября 1998 года в Челябинске, крупном промышленном центре на Южном Урале. О его родителях известно немного, однако у него есть сводная сестра от другого брака матери. Саша провел свои юные годы в неблагополучном районе Челябинска. Иногда мать просила его встретить её на улице — на крыльце нередко спали бездомные. С шести лет Александр занимался тхэквондо, но никогда не использовал свои навыки в уличных драках.

Парадеев не отличался хорошими успехами в школе и считался проблемным учеником. После получения аттестата он поступил в Уральский государственный университет физической культуры. Во время учебы у него возникли серьезные финансовые трудности, и однажды он наткнулся на объявление о наборе переводчиков для работы в Китае. Хотя Александр не знал в совершенстве китайского языка, ему удалось успешно пройти собеседование.

Будущий стример преподавал английский язык в школе и жил с девушкой. Переезд в другую страну стал причиной гормонального сбоя — на его коже появилась сыпь. Несмотря на то, что Александр никогда не стеснялся своей внешности, после обретения популярности он решил обратиться к врачу. В настоящее время ему почти удалось избавиться от красных пятен на лице.

Александр Парадеев (Фото: Телеграм @paradeevich)

Начало стримерской карьеры

Свою карьеру в интернете блогер начал с трансляций игры «Мафия», собрав вокруг себя большую компанию медийных личностей. По словам Парадеева, изначально они просто хотели весело провести время и не ожидали, что их стримы соберут тысячи зрителей. Именно на платформе «Твич» он познакомился с Игорем Синяком и Андреем Петровым.

Чем известен стример

Летом 2021 года Парадеевич начал сотрудничать с блогером Корешем, и их совместные видео быстро стали набирать миллионы просмотров. Они создали творческий проект под названием «13 сантиметров» и позже выпустили клип на трек «Бебра», провокационное название которого привлекло внимание молодежи (в сленге «бебра» означает мужской половой орган).

Парадеевич на Twitch

Александр начал публиковать свои первые ролики в интернете во время пребывания в Китае, где делился подробностями своей личной жизни и различными лайфхаками. После возвращения в Россию он, взяв псевдоним Парадеевич, приобрел профессиональное оборудование и начал загружать видео на «Ютуб» и «ТикТок», а также стал стримить на платформе «Твич».

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Личная жизнь Парадеевича

О своей личной жизни Парадеевич рассказывает своим поклонникам во время стримов и часто упоминает имя своей девушки. Он встречается с блогершей по имени Кая, с которой познакомился через в социальных сетях. Девушка написала Александру несколько сообщений, а затем они случайно встретились на вечеринке.

Первая личная встреча стала началом бурного романа, сейчас пара живет вместе. Парадеевич познакомил возлюбленную с матерью и сестрой, однако они пока не планируют вступать в брак.

Проекты с Александром Парадеевым: 6 комнат

Стример принял участие в популярной игре: участники проходят психологические испытания в отеле с шестью комнатами, где каждый должен использовать хитрость и логику, чтобы выиграть деньги. В конце только двое из них смогут пройти в финал, где их ждут предательство и умственные игры.

Александр Парадеев (Фото: Телеграм @paradeevich)

Парадеевич сейчас

В настоящее время Парадеевич является частью сквада «Хазяева», который ведет IRL-трансляции. Он сотрудничает с Алексеем Деревяшкиным, Владом Куертовым, Константином Смоляром, Александром Ермолаевым и Ильей Яцкевичем. В 2023 году ребята опубликовали в своем телеграм-канале совместное фото с рэпером Джиганом, объявив о его вступлении в их команду.

Скандал с Мизулиной

Парадеев оказался в центре скандала из-за действий Лиги безопасного интернета, возглавляемой Екатериной Мизулиной. Эта организация внесла канал блогера на платформе «Твич» в специальный список и предупредила о возможной блокировке. Причиной такого шага стало размещение рекламы онлайн-казино и запрещённых в России букмекерских контор. В результате Александр решил пойти на контакт и расторг действующие контракты.

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Эмин Агаларов показал редкие кадры с женой и дочкой
22 мая 2025, 13:22

Алена Гаврилова и дочь Афина (Фото: Инстаграм* @eminofficial)

Эмин Агаларов взял короткий отпуск, который он провел с супругой Аленой Гавриловой и дочкой Афиной в Дубае. Певец редко показывает поклонникам своего младшего ребенка, однако в этот раз он решил похвастаться семейной идиллией в своем блоге.
Эмин заснял кадры совместной прогулки по набережной. На видео его жена ведет за руку Афину.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается — и отпуск тоже. Хотя он у меня был таким... рабочим», — подписал публикацию артист.

Ранее стало известно, что дочь Эмина Агаларова победила на чемпионате по кунг-фу в Италии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Актеры сериала «Слово пацана» проиграли в суде около миллиона рублей
SHOT: актеров Минекаева и Кемстача обязали выплатить партнеру около 1 млн рублей
22 мая 2025, 12:14

Фото: iStock/Zolnierek

Актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли в суде около миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Знаменитости должны выплатить своему партнеру по бизнесу — ООО «Альянслогистик» — 904 тысячи рублей плюс процент за пользование чужими деньгами. Организация осуществляла перевозку чипсов «Эу, пацан», однако Минекаев и Кемстач забыли оплатить счета.

Бизнес актеры зарегистрировали в конце 2023 года. В учредителях — Рузиль Минекаев, Лаура Кемстач и бизнесмен Паулюс Виталиус. За прошлый год прибыль компании составила 29,579 млн рублей.

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«Слезы наворачиваются»: Клава Кока впервые получила награду как лучшая певица
Клава Кока впервые получила награду как лучшая певица
22 мая 2025, 11:55

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

21 мая в Москве на Live Арене состоялась XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Клава Кока стала одним из триумфаторов премии.
28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица. По словам Коки, для нее это важное событие.

«У меня нет слов... Лучшая исполнительница 2025 по версии RU TV. Перед глазами мелькают картинки всего моего творческого безумия с самого начала... Мыслей много, иду и слезы наворачиваются! Вот такая я после премии: настоящая, уставшая и невероятно счастливая!» — написала звезда в своем Telegram-канале.

Фанаты Клавы поддержали ее, отметив, что она заслужила награду.

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«Визиты сократились»: Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Прилучным
Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Прилучным
22 мая 2025, 11:51

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Павлом Прилучным, пишет StarHit. По информации бьюти-обозревателей, артистка приняла решение сына жить с папой. Женщина разговаривает с Тимофеем по телефону, но не проявляет инициативы встретиться.
Стало известно, что исполнительница роли в сериале «Закрытая школа» ведет борьбу за дочку. По словам адвоката Прилучного, Муцениеце ограничила общение бывшего мужа с ребенком «по субъективным причинам».

«Раньше девочка чаще приезжала и навещала его. Но в настоящий момент эти визиты сократились по субъективным причинам. Но как только маме нужно куда-то уехать, естественно, Мию передают папе. Таких свободных выездов, к сожалению, нет», — прокомментировала адвокат.
Собеседница добавила, что сестра общается с братом по видеосвязи, несмотря на запреты мамы. Юрист заключила, что родственные связи никак не нарушены.

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