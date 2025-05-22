«Визиты сократились»: Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Прилучным

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Агата Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Павлом Прилучным, пишет StarHit. По информации бьюти-обозревателей, артистка приняла решение сына жить с папой. Женщина разговаривает с Тимофеем по телефону, но не проявляет инициативы встретиться.
Стало известно, что исполнительница роли в сериале «Закрытая школа» ведет борьбу за дочку. По словам адвоката Прилучного, Муцениеце ограничила общение бывшего мужа с ребенком «по субъективным причинам».
Читайте также:
У Лерчек новый долг перед ФНС
Гусейн Гасанов избавился от квартиры в «Москве-Сити» после обвинений в отмывании денег
«Был опыт, который тормозит»: Билан признался, почему не заводит детей
«Раньше девочка чаще приезжала и навещала его. Но в настоящий момент эти визиты сократились по субъективным причинам. Но как только маме нужно куда-то уехать, естественно, Мию передают папе. Таких свободных выездов, к сожалению, нет», — прокомментировала адвокат.Собеседница добавила, что сестра общается с братом по видеосвязи, несмотря на запреты мамы. Юрист заключила, что родственные связи никак не нарушены.
Читайте также:
У Лерчек новый долг перед ФНС
Гусейн Гасанов избавился от квартиры в «Москве-Сити» после обвинений в отмывании денег
«Был опыт, который тормозит»: Билан признался, почему не заводит детей
Никита Кротов