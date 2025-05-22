«Визиты сократились»: Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Прилучным

Сергей Жуков и его группа «Руки Вверх!» стали известны в 90-х годах. Тогда и молодежь, и более взрослые люди с удовольствием слушали хиты этого музыкального коллектива. Песни «18 мне уже», «А он тебя целует» и «Студент» по-прежнему остаются невероятно популярными. О том, как сейчас живет артист расскажет «Радио 1».