«Слезы наворачиваются»: Клава Кока впервые получила награду как лучшая певица

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)
21 мая в Москве на Live Арене состоялась XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Клава Кока стала одним из триумфаторов премии.
28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица. По словам Коки, для нее это важное событие.
Фанаты Клавы поддержали ее, отметив, что она заслужила награду.
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«У меня нет слов... Лучшая исполнительница 2025 по версии RU TV. Перед глазами мелькают картинки всего моего творческого безумия с самого начала... Мыслей много, иду и слезы наворачиваются! Вот такая я после премии: настоящая, уставшая и невероятно счастливая!» — написала звезда в своем Telegram-канале.
Фанаты Клавы поддержали ее, отметив, что она заслужила награду.
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