Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Слезы наворачиваются»: Клава Кока впервые получила награду как лучшая певица

«Слезы наворачиваются»: Клава Кока впервые получила награду как лучшая певица

Клава Кока впервые получила награду как лучшая певица
Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

21 мая в Москве на Live Арене состоялась XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Клава Кока стала одним из триумфаторов премии.
28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица. По словам Коки, для нее это важное событие.

«У меня нет слов... Лучшая исполнительница 2025 по версии RU TV. Перед глазами мелькают картинки всего моего творческого безумия с самого начала... Мыслей много, иду и слезы наворачиваются! Вот такая я после премии: настоящая, уставшая и невероятно счастливая!» — написала звезда в своем Telegram-канале.

Фанаты Клавы поддержали ее, отметив, что она заслужила награду.

Читайте также:

Ушел от состоятельной жены и едва не умер: громкие скандалы Сергея Жукова, настоящие причины распада «Руки Вверх!»

Водитель Надежды Кадышевой заявил, что сын певицы дважды лежал в психбольнице

Александр Ревва получил российское гражданство
#певица
#шоу
#маска
#чат
#награда
#премия
Актеры сериала «Слово пацана» проиграли в суде около миллиона рублей
SHOT: актеров Минекаева и Кемстача обязали выплатить партнеру около 1 млн рублей
22 мая 2025, 12:14

Фото: iStock/Zolnierek

Актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли в суде около миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Знаменитости должны выплатить своему партнеру по бизнесу — ООО «Альянслогистик» — 904 тысячи рублей плюс процент за пользование чужими деньгами. Организация осуществляла перевозку чипсов «Эу, пацан», однако Минекаев и Кемстач забыли оплатить счета.

Бизнес актеры зарегистрировали в конце 2023 года. В учредителях — Рузиль Минекаев, Лаура Кемстач и бизнесмен Паулюс Виталиус. За прошлый год прибыль компании составила 29,579 млн рублей.

Читайте также:

Звёзды «Слова пацана» Минекаев и Кемстач стали участниками судебного разбирательства: с актёров требуют миллион рублей

«В поселке Подмосковья будет стоять татарский домик»: Рузиль Минекаев признался, что жена против его планов на совместное будущее

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач сыграл персонажа старше его на 20 лет
#бизнес
#бизнесмен
#звёзды
#компании
#актеры
#суд
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Визиты сократились»: Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Прилучным
Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Прилучным
22 мая 2025, 11:51

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце ограничила общение дочери Мии с Павлом Прилучным, пишет StarHit. По информации бьюти-обозревателей, артистка приняла решение сына жить с папой. Женщина разговаривает с Тимофеем по телефону, но не проявляет инициативы встретиться.
Стало известно, что исполнительница роли в сериале «Закрытая школа» ведет борьбу за дочку. По словам адвоката Прилучного, Муцениеце ограничила общение бывшего мужа с ребенком «по субъективным причинам».

«Раньше девочка чаще приезжала и навещала его. Но в настоящий момент эти визиты сократились по субъективным причинам. Но как только маме нужно куда-то уехать, естественно, Мию передают папе. Таких свободных выездов, к сожалению, нет», — прокомментировала адвокат.
Собеседница добавила, что сестра общается с братом по видеосвязи, несмотря на запреты мамы. Юрист заключила, что родственные связи никак не нарушены.

Читайте также:

У Лерчек новый долг перед ФНС

Гусейн Гасанов избавился от квартиры в «Москве-Сити» после обвинений в отмывании денег

«Был опыт, который тормозит»: Билан ​признался, почему не заводит детей
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#семья
#дети
#актеры
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У Лерчек новый долг перед ФНС
SHOT: ФНС выставила Лерчек счет на 28 млн руб
22 мая 2025, 11:32

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Счет на 28 миллионов рублей выставила налоговая блогерше Лерчек (Валерия Чекалина). Как пишет Telegram-канал SHOT, девушка погасила на прошлой неделе предыдущий долг в 25 миллионов.
Чекалину обвиняют в незаконном выводе средств за рубеж. Речь идет о сумме в 250 миллионов рублей. Следователи полагают, что средства выводились через Арабские Эмираты и имеют отношение к так называемым фитнес-марафонам.

В настоящее время сетевая знаменитость находится под домашним арестом на протяжении восьми месяцев. По информации обозревателей, блогерша живет с дочерью и двумя сыновьями в подмосковном коттедже. Недавно сообщалось, что несмотря на обрушившуюся на нее критику, Лерчек выглядит счастливой.

Читайте также:

Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах

«Молюсь за тебя»: Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

«Мой рыцарь»: певица Анна Нетребко опубликовала фото с особенным 16-летним сыном
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#блогер
#фнс
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушел от состоятельной жены и едва не умер: громкие скандалы Сергея Жукова, настоящие причины распада «Руки Вверх!»
22 мая 2025, 11:12

Сергей Жуков (Фото: Телеграм@sezhukovrv)

Сергей Жуков и его группа «Руки Вверх!» стали известны в 90-х годах. Тогда и молодежь, и более взрослые люди с удовольствием слушали хиты этого музыкального коллектива. Песни «18 мне уже», «А он тебя целует» и «Студент» по-прежнему остаются невероятно популярными. О том, как сейчас живет артист расскажет «Радио 1».

Детство и юность Сергея Жукова

Сергей Жуков появился на свет 22 мая 1976 года в небольшом городе Димитровграде. Его отец, Евгений, был русским, а мать, Лилия, татаркой. Через шесть лет после рождения Сергея в семье родился младший сын Михаил. Мама работала преподавателем в музыкальной школе, и именно она вдохновила Сергея на первые шаги в творчестве, обучив его игре на пианино. Однако в детстве мальчику не слишком нравилась музыка — он предпочитал заниматься футболом, хоккеем и даже боевыми искусствами. Позже он увлекся бодибилдингом и даже начал принимать стероиды, что негативно сказалось на его здоровье. К счастью, благодаря поддержке семьи и врачам ему удалось восстановить свое состояние.

После окончания школы Жуков переехал в Самару, где получил работу на местной радиостанции «Европа Плюс». В течение нескольких месяцев он вел танцевальный чарт «Хит-час», где и познакомился с Алексеем Потехиным, ведущим авторского шоу «Потешки от Потехина». Именно тогда они решили объединить свои усилия и начать совместную работу.


«Руки Вверх!»

В 1993 году музыканты решили создать свой коллектив, который назвали «Дядюшка Рэй и компания». Первые песни они записали в Тольятти. В то время танцевальный поп-дэнс был на пике популярности, и их слава быстро распространилась по Самаре и Тольятти. В 1995 году артисты приняли решение переехать в столицу.

В этот период они изменили название на «Руки Вверх!» и начали писать композиции для своего дебютного альбома. Однако популярность всё ещё не приходила. В 1997 году «Руки Вверх!» встретились с продюсером Андреем Маликовым и выступили на фестивале «Нон-стоп-97», после чего записали альбом «Дышите равномерно», который принес им титул «открытие года».

Сергей Жуков (Фото: Телеграм@sezhukovrv)

Звёздный 1998 год стал для музыкантов временем бесконечных гастролей, в то же время они успели записать три новых альбома. Главным хитом этого периода стала песня «Крошка моя». Следующие два года прошли в постоянных концертах, съемках клипов и записи новых песен. В 2000 году группа рассталась с Андреем Маликовым из-за творческих и финансовых разногласий, а весной выпустила альбом с песней «Алёшка».

В 2002 году «Руки Вверх!» решили немного изменить свою концепцию и записали более серьезный альбом, который не имел успеха, за исключением песни «А он тебя целует», ставшей хитом. В этот период между Сергеем и Алексеем начался серьезный конфликт. Жуков принял решение записать сольный альбом «Территория 2002». Они продолжали гастролировать вместе почти четыре года, но в 2006 году окончательно решили расстаться.

Причина распада группы «Руки Вверх!» долгое время оставалась загадкой. Сергей Жуков начал выступать сольно, в то время как Алексей Потехин надолго исчез с музыкальной сцены, но позже основал свой проект «Поднимите Руки Вверх!». Вот что Алексей рассказал о том времени:

«Разве можно так относиться? Просто вышел, спел, получил деньги и всё. Для меня это было тяжело! Я спрашивал: «Серёг, что происходит? Что за ерунда?» Ему надоело быть музыкантом, и он решил стать бизнесменом. Ему хотелось иметь пиджак и кабинет… Чтобы к нему приходили за подписью», — поделился Потехин в эфире Пятого канала.
Потехин также считает, что у Жукова развилась звёздная болезнь:

«Он стал думать, что он бог, великий. Он выпустил множество альбомов, а никто уже не помнит ни одной песни. Когда я ушёл, я был самым счастливым человеком на свете», — признался музыкант.

Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»
Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»

Страшная болезнь

Однажды Сергей Жуков оказался на грани жизни и смерти. Он даже попрощался с поклонниками в соцсетях, готовясь к возможному летальному исходу. В 2017 году, после интенсивных физических нагрузок и травмы на сцене, у него развилась пупочная грыжа, которую артист сначала принял за обычный синяк и долго не обращал на неё внимания. Когда он всё же решил обратиться к врачу, то затянул с операцией.

Сначала казалось, что операция прошла успешно. Однако после выписки у Жукова начался воспалительный процесс. Врачи дважды откачивали по полтора литра жидкости, установили дренаж и провели повторную операцию, но после неё у певца развился некроз тканей. Антибиотики не давали результатов. Через месяц на его животе образовалась 10-сантиметровая рана, он сильно похудел и стал готовиться к худшему.

В больнице врачи были в недоумении — организм певца перестал справляться с проблемой. Спасением стал экспериментальный метод с вакуумом. Лечение заняло три месяца и потребовало третьей операции. Теперь живот Сергея покрыт рубцами, и у него больше нет пупка.

Личная жизнь Сергея Жукова


Сергей Жуков с супругой (Фото: Телеграм@sezhukovrv)

Сергей Жуков дважды вступал в брак. Его первый серьёзный роман, который завершился свадьбой, начался ещё в юности в Тольятти. Избранницей стала Елена Добындо, которую Сергей перевёз в Москву. Интересно, что Елена происходила из небедной семьи — её отец занимал руководящие посты в «АвтоВАЗе» и «Ина́вто».

После свадьбы у пары родилась первая дочь, Саша. Однако вскоре у Сергея начались постоянные гастроли, и внимание поклонниц стало создавать проблемы в их семейной жизни. Супруге не нравилось, что их личная жизнь остаётся в тени, и в 2005 году она подала на развод. Елена вместе с дочкой переехала в США.

Несмотря на развод, Сергей продолжал поддерживать связь с дочерью, которая тоже проявила музыкальные способности и сейчас выступает в театре в Америке. «Когда я бываю в Штатах, мы всегда встречаемся. Саша иногда отказывается ехать со мной на концерты, потому что её начинают узнавать. Она удивляется, как я справляюсь с этим», — делился артист.

Своей истинной любовью Сергей считает певицу Регину Бурд, экс-солистку группы «Сливки». Пара познакомилась в 2005 году, несколько лет встречалась, а в 2007-м зарегистрировала свои отношения. У них родилось четверо детей: дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван.

Читайте также:

Александр Ревва получил российское гражданство

«Молюсь за тебя»: Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах
#сша
#врачи
#деньги
#музыка
#операция
#конфликт
#здоровье
#развод
#шоу
#операции
#песня
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Водитель Надежды Кадышевой заявил, что сын певицы дважды лежал в психбольнице
22 мая 2025, 11:07

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Бывший водитель Надежды Кадышевой заявил, что единственный сын певицы Григорий Костюк дважды лечился в психиатрической клинике. Об этом он сообщил в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1».
«Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: "Сань, привет". Потом две минуты проходит: "Привет, как дела, Сань?". Еще пять минут прошло, снова: "Ну чего, привет. Как дела?". Кукуха конкретно поехала», — пояснил мужчина.

По мнению экспертов, находящихся в зале, сын знаменитой певицы страдал наркозависимостью. В качестве доказательства они привели постоянную жажду Григория Костюка.

Примечательно, что Влад Топалов опроверг предположения о наркозависимости наследника Кадышевой.

Читайте также:

Бывший сотрудник Кадышевой раскрыл правду о сыне певицы

Не платит гонорары авторам хитов: на мужа Надежды Кадышевой подали в суд

«Гриша, верни долги»: на концерте Кадышевой появились плакаты, посвященные ее сыну
#долги
#мужчина
#сын
#психиатр
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате