«Всё снести к чёртовой матери»: певица Слава рассказала о планируемых изменениях

01 августа 2026, 14:26

Певица Слава захотела полностью изменить пространство в доме

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) показала поклонникам, как проходит ремонт в ее доме. Артистка поделилась кадрами из процесса и продемонстрировала, что не планирует ограничиваться косметическими изменениями — помещение ждет серьезная перепланировка.





На видео певица эмоционально обсуждает детали с прорабом. В кадре оказалась мансарда с остатками старых обоев и перегородками, которые, судя по всему, больше не вписываются в задуманный проект. Слава заявила, что хочет максимально освободить пространство и оставить только необходимые элементы.





«Вот это же мы можем всё снести к чёртовой матери? Чтобы этого вообще не было. И вот это мы оговорили. Только столбы оставляем, и тут какие-то столбы несущие», — объяснила артистка.