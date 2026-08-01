«Всё снести к чёртовой матери»: певица Слава рассказала о планируемых изменениях
Певица Слава захотела полностью изменить пространство в доме
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) показала поклонникам, как проходит ремонт в ее доме. Артистка поделилась кадрами из процесса и продемонстрировала, что не планирует ограничиваться косметическими изменениями — помещение ждет серьезная перепланировка.
На видео певица эмоционально обсуждает детали с прорабом. В кадре оказалась мансарда с остатками старых обоев и перегородками, которые, судя по всему, больше не вписываются в задуманный проект. Слава заявила, что хочет максимально освободить пространство и оставить только необходимые элементы.
«Вот это же мы можем всё снести к чёртовой матери? Чтобы этого вообще не было. И вот это мы оговорили. Только столбы оставляем, и тут какие-то столбы несущие», — объяснила артистка.Судя по всему, певица решила полностью обновить интерьер и создать пространство с нуля. Слава активно участвует в ремонте и лично контролирует детали, обсуждая с рабочими каждое решение.
Ранее артистка уже делилась с поклонниками подробностями своей жизни. Во время отдыха на Мальдивах она удивила подписчиков откровенными публикациями и рассказала о переживаниях, связанных с предательством и сложными ситуациями в отношениях с близкими людьми.