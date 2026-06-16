«Меня выбрали инопланетяне»: Катя Лель обращалась к магам в поисках мужа
Катя Лель призналась, что искала мужа с помощью магов
Певица Катя Лель, которая часто рассказывала публике о связи с инопланетянами, призналась, что обращалась к магам за помощью в поиске пропавшего бывшего мужа.
В разговоре с Общественной Службой Новостей звезда российского шоу-бизнеса рассказала, посещала телевизионные шоу, в рамках которых экстрасенсы и тарологи предсказывали ей судьбу.
«Попаданий было много, честно говоря. Я долгие годы пыталась понять, почему именно меня выбрали инопланетяне для контакта. Но у меня был еще один запрос к экстрасенсам. Когда пропал бывший муж, его никто не мог найти. Я вновь обратилась к магам, чтобы они рассказали — жив он или нет», — уточнила Лель.
Певица добавила, что однозначного ответа на ее вопрос получить не удалось, поскольку одни утверждали, что ее супруг погиб, другие же были уверены в его полном здравии. На сегодняшний день никаких известий о пропавшем бывшем супруге нет.