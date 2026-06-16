«Меня выбрали инопланетяне»: Катя Лель обращалась к магам в поисках мужа

16 июня 2026, 15:39

Катя Лель призналась, что искала мужа с помощью магов

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Катя Лель, которая часто рассказывала публике о связи с инопланетянами, призналась, что обращалась к магам за помощью в поиске пропавшего бывшего мужа.





В разговоре с Общественной Службой Новостей звезда российского шоу-бизнеса рассказала, посещала телевизионные шоу, в рамках которых экстрасенсы и тарологи предсказывали ей судьбу.





«Попаданий было много, честно говоря. Я долгие годы пыталась понять, почему именно меня выбрали инопланетяне для контакта. Но у меня был еще один запрос к экстрасенсам. Когда пропал бывший муж, его никто не мог найти. Я вновь обратилась к магам, чтобы они рассказали — жив он или нет», — уточнила Лель.