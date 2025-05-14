«Буллинг из-за неординарности»: Психолог раскрыла, почему Сергей Соседов выбрал профессию критика

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Журналист, музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов известен своей эпатажностью и резкими высказываниями в сторону коллег по шоу-бизнесу. Откуда в нем желание критиковать, и правда ли, что он обречен на одиночество?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что личность Сергея Соседова — интересный случай.
По словам психолога, стоит отметить крепкую привязанность критика к матери, которая могла создать некую важность женской фигуры на пьедестале в его жизни, потому-то для других места нет.
Она добавила, что Соседов смог обрамить свою особенность в профессии, однако критичное отношение к жизни может трудно встраиваться в партнерские отношения, потому что там важна лояльность.
Анастасия Кардиакос сравнила подобное с разведенными людьми, которые прожили одни, им это понравилось, соответственно, встроиться в парный режим становится тяжело.
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«У Сергея есть своя уникальность, приобретенная изначально. Такое редко бывает: его особенный голос — высокий, манерный. Соответственно, в школе он мог подвергаться различного рода критическим высказываниям, буллингу по поводу неординарности. Это могло сформировать приверженность к однополой любви, потому что ребенку с чувством стыда трудно предложить себя противоположному полу как потенциального партнера», — сказала эксперт.
По словам психолога, стоит отметить крепкую привязанность критика к матери, которая могла создать некую важность женской фигуры на пьедестале в его жизни, потому-то для других места нет.
«Если он подвергался критике в детстве, то, вероятно, у него большая уязвимость и хрупкое эго, которое было компенсировано работой критика. То есть критиковали меня, теперь откритикую я, но уже на правах специалиста — точно и профессионально, не пустословно», — отметила Кардиакос.Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Она добавила, что Соседов смог обрамить свою особенность в профессии, однако критичное отношение к жизни может трудно встраиваться в партнерские отношения, потому что там важна лояльность.
«Так или иначе, нас может раздражать партнер в каких-то сферах, а лояльность и толерантность играют большую роль в выстраивании партнерских отношений. Мы можем говорить, что, подружившись с критикой, и сделав ее своим преимуществом, он стал мешать себе выстраивать крепкие, теплые отношения. Если все силы положены на то, что человек зарабатывает, добивается, то потом он привыкает никому не уступать, ни с кем близко не взаимодействовать», — объяснила собеседница.
Анастасия Кардиакос сравнила подобное с разведенными людьми, которые прожили одни, им это понравилось, соответственно, встроиться в парный режим становится тяжело.
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Анастасия Панченко