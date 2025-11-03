Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун предъявила жалобу коллеге Дэвиду Харбору
Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун подала официальное заявление против своего коллеги Дэвида Харбора, в котором обвиняет его в буллинге и домогательствах на съёмочной площадке. Об этом сообщает Gulf News.
Жалоба Милли охватывает множество страниц подробных обвинений. В связи с этим была запущена внутренняя проверка в студии Netflix — результаты пока не обнародованы.
Харбор, исполняющий роль «отца» героини Одиннадцать, ранее подчёркивал, что между ними «особая связь».
Отмечается, что обвинений в сексуальных домогательствах нет — речь идёт о рабочей травле. Подробности, включая конкретные эпизоды или характер поведения, не разглашаются.
