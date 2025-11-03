Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун предъявила жалобу коллеге Дэвиду Харбору

03 ноября 2025, 16:19

Актёр Дэвид Харбор подозревается в травле Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор (Фото: Instagram* / @dkharbour)

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун подала официальное заявление против своего коллеги Дэвида Харбора, в котором обвиняет его в буллинге и домогательствах на съёмочной площадке. Об этом сообщает Gulf News.