Достижения.рф

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун предъявила жалобу коллеге Дэвиду Харбору

Актёр Дэвид Харбор подозревается в травле Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор (Фото: Instagram* / @dkharbour)

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун подала официальное заявление против своего коллеги Дэвида Харбора, в котором обвиняет его в буллинге и домогательствах на съёмочной площадке. Об этом сообщает Gulf News.



Жалоба Милли охватывает множество страниц подробных обвинений. В связи с этим была запущена внутренняя проверка в студии Netflix — результаты пока не обнародованы.

Харбор, исполняющий роль «отца» героини Одиннадцать, ранее подчёркивал, что между ними «особая связь».

Отмечается, что обвинений в сексуальных домогательствах нет — речь идёт о рабочей травле. Подробности, включая конкретные эпизоды или характер поведения, не разглашаются.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0