«Меняет памперсы»: звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Невская похвалила мужа за заботу о сыне

14 ноября 2026, 14:57

Актриса Анна Невская вступилась за молодых отцов

Анна Невская (Фото: Instagram* / @annanevskaya)

Актриса Анна Невская, впервые ставшая мамой в 49 лет, рассказала о том, как её супруг Дмитрий Клепацкий участвует в воспитании их восьмимесячного сына. По словам артистки, муж не ограничивается формальной помощью, а полноценно включён в повседневную заботу о ребёнке и самостоятельно справляется с разными родительскими обязанностями. Об этом сообщает «Пятый канал».





Невская не согласилась с распространённым мнением, будто мужчины редко помогают с малышами. Она подчеркнула, что её супруг без проблем берёт на себя уход за сыном: меняет подгузники, кормит ребёнка, гуляет с ним и даже просыпается по ночам.





«Какая-то ерунда, что мужчины ничего не делают. Делают очень многие. В этом нет ничего сложного. <...> Он всё делает. Меняет памперсы, кормит смесью, гуляет, сидит и ночью тоже встаёт», — отметила Анна Невская.