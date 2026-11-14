«Меняет памперсы»: звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Невская похвалила мужа за заботу о сыне
Актриса Анна Невская вступилась за молодых отцов
Актриса Анна Невская, впервые ставшая мамой в 49 лет, рассказала о том, как её супруг Дмитрий Клепацкий участвует в воспитании их восьмимесячного сына. По словам артистки, муж не ограничивается формальной помощью, а полноценно включён в повседневную заботу о ребёнке и самостоятельно справляется с разными родительскими обязанностями. Об этом сообщает «Пятый канал».
Невская не согласилась с распространённым мнением, будто мужчины редко помогают с малышами. Она подчеркнула, что её супруг без проблем берёт на себя уход за сыном: меняет подгузники, кормит ребёнка, гуляет с ним и даже просыпается по ночам.
«Какая-то ерунда, что мужчины ничего не делают. Делают очень многие. В этом нет ничего сложного. <...> Он всё делает. Меняет памперсы, кормит смесью, гуляет, сидит и ночью тоже встаёт», — отметила Анна Невская.Актриса также призналась, что с появлением ребёнка время стало проходить для неё особенно быстро. Сыну уже восемь месяцев, хотя самой Анне кажется, будто он родился совсем недавно. При этом она старается не отказываться от привычной жизни и хочет совмещать материнство с работой, личными увлечениями и встречами с друзьями.
Первенца супругов назвали Даниилом. Мальчик появился на свет в марте этого года, спустя более десяти лет после свадьбы родителей. Ранее Невская уже отвечала на критику из-за позднего материнства: актриса заявляла, что не придаёт значения негативным комментариям, и даже допускала, что в будущем может задуматься о втором ребёнке.