«Совсем скоро можно будет лететь»: Валерия Чекалина показала новый загранпаспорт

14 ноября 2026, 14:42

Лерчек получила загранпаспорт после помилования и готовится к поездке в Китай

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила загранпаспорт спустя несколько часов после помилования президентом Владимиром Путиным. Теперь блогерша сможет подготовиться к поездке за границу для лечения онкологического заболевания. Ранее одним из главных препятствий для вылета было отсутствие необходимого документа.





За паспортом Валерия отправилась вместе со старшим сыном Богданом. Радостным событием они поделились в личном блоге. Чекалина не скрывала эмоций и отметила, что получение документа приближает долгожданную поездку в Китай.





«Ну что, будем прыгать от счастья? Это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай вот с этой штукой. Богдашка со мной поехал, мы только что получили… Спасибо всем службам за содействие в скорейшем получении паспорта», — высказалась Чекалина.