«Менять фигуру в 17 — это too much»: дочь Даны Борисовой откровенно высказалась о пластике

01 января 2026, 13:35

17-летняя дочь Даны Борисовой рассказала о пластических операциях

Дана Борисова с дочерью (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина призналась в соцсетях, что в 17 лет решилась на несколько пластических операций, во многом под влиянием матери.