«Менять фигуру в 17 — это too much»: дочь Даны Борисовой откровенно высказалась о пластике
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина призналась в соцсетях, что в 17 лет решилась на несколько пластических операций, во многом под влиянием матери.
Девушка откровенно рассказала о своём опыте и неоднозначных чувствах после вмешательств.
По словам Полины, первой процедурой стала ринопластика. Несмотря на страх перед операцией, результатом она осталась довольна и быстро привыкла к изменившейся внешности. Однако последующие изменения фигуры вызвали у неё сомнения.
Девушка призналась, что частично жалеет о второй операции, отметив, что корректировать тело в столь юном возрасте было чрезмерным решением. Полина подчеркнула, что её мама спокойно относится к пластической хирургии и не считает её чем-то опасным, а это во многом повлияло на её собственный выбор.
