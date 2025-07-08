Мерзликин развелся с женой в День семьи, любви и верности после 19 лет брака

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram* @merzlikinandrey)

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной после 19 лет брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.



Развод пары официально оформлен 8 июля, в День семьи, любви и верности. Инициатором расставания стал сам актер.

Андрей и Анна сыграли свадьбу в 2006 году и воспитывали четырех детей: 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара.

​*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

Виктория Иванченко

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