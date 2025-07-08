Мерзликин развелся с женой в День семьи, любви и верности после 19 лет брака

08 июля 2025, 11:41

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram* @merzlikinandrey)

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной после 19 лет брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.