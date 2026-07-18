Месси отреагировал на легендарное фото с Ямалем из детства

18 июля 2026, 13:48

Месси назвал безумием фото, где он купает маленького Ямаля

Лионель Месси (Фото: Instagram* / @leomessi)

Лионель Месси прокомментировал ставшее вирусным фото, на котором он держит в ванной младенца Ламина Ямаля. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Оказалось, что их пути пересеклись ещё в 2007 году — задолго до того, как Ямаль стал звездой мирового футбола. Тогда 20-летний Месси участвовал в благотворительной фотосессии для проекта ЮНИСЕФ и купал детей из Каталонии. Среди малышей оказался будущий игрок сборной Испании, которому было всего несколько месяцев. Сейчас Месси и Ямалю предстоит встретиться уже как соперникам — в финале чемпионата мира 19 июля.





«Это безумие. Никто не мог представить, что такое произойдет. Сейчас он один из лучших игроков мира. Я желаю ему огромных успехов», — отметил Месси.

«Мы постараемся сдержать не только Ламина, но и всю сборную Испании. У них есть очень сильные игроки, которые показывают отличный футбол», — добавил футболист.