Певица Ольга Бузова рассказала о любви к футболу и многолетней поддержке аргентинского форварда

16 июля 2026, 14:13

Ольга Бузова заявила, что с детства болеет за Лионеля Месси

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова призналась в соцсетях, что давно следит за карьерой Лионеля Месси и ещё со времён его выступлений за «Барселону» болела за знаменитого футболиста вместе с семьёй.