Певица Ольга Бузова рассказала о любви к футболу и многолетней поддержке аргентинского форварда
Ольга Бузова призналась в соцсетях, что давно следит за карьерой Лионеля Месси и ещё со времён его выступлений за «Барселону» болела за знаменитого футболиста вместе с семьёй.
Артистка рассказала, что всегда восхищалась игрой аргентинца и с интересом наблюдала за его успехами на поле. Однако поклонники обратили внимание на любопытную деталь: Месси младше Бузовой почти на год.
Из-за этого заявление певицы вызвало шутливые обсуждения в Сети. Пользователи отметили, что получается, будто любовь к футболисту появилась у Ольги ещё до того, как сам Месси успел стать известным игроком.
При этом многие предположили, что Бузова могла иметь в виду не буквально детские годы, а период, когда Месси начал стремительно набирать популярность в мировом футболе.
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