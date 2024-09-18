«Месть Большого театра»: Волочкова раскрыла дальнейшие шаги в деле с невыплатой пенсии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Мещанский суд Москвы отклонил иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Танцовщица не намерена останавливаться и продолжит борьбу.
Корреспондент «Радио 1» побеседовала с Анастасией Волочковой и узнала о ситуации с невыплатой пенсии Заслуженной артистке России.
Однако она подчеркнула, что до сих пор является действующей балериной, а её действительный стаж составляет не 15, а 30 лет. Танцовщица продолжает участвовать в концертах и спектаклях по всей России, в том числе организующихся на благотворительной основе.
Волочкова предположила, что этот инцидент может быть вызван местью руководства Большого театра за выигранный балериной судебный процесс, по итогам которого ей удалось доказать незаконность увольнения в 2003 году.
По словам адвоката Волочковой, Мещанский суд отклонил иск из-за того, что его необходимо было подавать в другой суд. Однако Анастасия уверена, что это лишь предлог для затягивания дела.
В заключение Волочкова заявила, что теперь вместе с адвокатом она будет подавать иск в другой суд, однако и здесь есть опасения, что ситуация повторится. Но оставлять её на произвол судьбы «совершенно неправильно», убеждена балерина.
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«С этой пенсией мы боремся уже несколько лет, и дело тут даже не в самой борьбе, а уже в принципе. Сначала Большой театр потерял пять лет стажа, потом они его вроде как нашли, но трудовая книжка была выдана сфальсифицированная. Затем случайно потерял мой стаж театр Юрия Григоровича в Краснодаре, где я также пять лет была примой-балериной. Чтобы вы понимали, для ведущего мастер сцены, то есть, когда ты прима-балерина или солист балета, необходимо 15 лет стажа. У меня как раз они есть: Мариинский театр пять лет балета, Большой театр пять лет, и столько же Театр балета Юрия Григоровича. Но почему-то эти пять лет превратили в два года, и в итоге для 15 лет у меня не хватает фактически полугода», – объяснила Волочкова.
Однако она подчеркнула, что до сих пор является действующей балериной, а её действительный стаж составляет не 15, а 30 лет. Танцовщица продолжает участвовать в концертах и спектаклях по всей России, в том числе организующихся на благотворительной основе.
Волочкова предположила, что этот инцидент может быть вызван местью руководства Большого театра за выигранный балериной судебный процесс, по итогам которого ей удалось доказать незаконность увольнения в 2003 году.
«Я до сих пор числюсь в Большом театре, но после выигранного суда мне не дали ни одной роли. Но я на это и не рассчитывала, поскольку тогда отстаивала честь и достоинство и доказала в суде, как единственная балерина, которой удалось выиграть суд у Большого театра, что меня уволили незаконно», – заявила артистка.
По словам адвоката Волочковой, Мещанский суд отклонил иск из-за того, что его необходимо было подавать в другой суд. Однако Анастасия уверена, что это лишь предлог для затягивания дела.
«Я вижу, что сейчас просто тянут время и ищут отговорки и поводы для того, чтобы затянуть эту ситуацию. Но у меня есть огромный пул людей: мои поклонники и коллеги, которые могут доказать, что я до сих пор танцую, что я действующая балерина», – подчеркнула она.
В заключение Волочкова заявила, что теперь вместе с адвокатом она будет подавать иск в другой суд, однако и здесь есть опасения, что ситуация повторится. Но оставлять её на произвол судьбы «совершенно неправильно», убеждена балерина.
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