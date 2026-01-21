Достижения.рф

Ведущая шоу «Натальная карта» заявила, что Батрутдинов «обидел» Бузову

Олеся Иванчеко считает, что Тимур Батрутдинов обидел Ольгу Бузову
Ольга Бузова стала гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», где обсуждались её отношения с Тимуром Батрутдиновым.



Ранее их долгое время подозревали в романе, но пара так и не начала отношения.

Ведущая Олеся Иванчеко напрямую спросила Тимура, испытывал ли он чувства к Бузовой, но не проявил инициативу. Батрутдинов, смеясь, признался: «Я всегда туплю», и добавил, что Бузова слишком хороша для него. Бузова с этим категорически не согласилась.

По мнению Олеси, такой ответ Тимура мог обидеть Ольгу, после чего ведущая быстро завершила разговор.

