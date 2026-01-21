Ведущая шоу «Натальная карта» заявила, что Батрутдинов «обидел» Бузову

21 января 2026, 18:33

Олеся Иванчеко считает, что Тимур Батрутдинов обидел Ольгу Бузову

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Ольга Бузова стала гостем нового выпуска шоу «Натальная карта», где обсуждались её отношения с Тимуром Батрутдиновым.