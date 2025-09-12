«Я пошла своей дорогой»: Катя Гордон рассказала о своих отношениях с бывшими мужьями
Катя Гордон с теплом вспомнила отношения с Александром Гордоном и Сергеем Жориным
Юрист и общественный деятель Катя Гордон рассказала о личном в интервью для шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на ТВ-3. Она поделилась воспоминаниями о своих бывших мужьях — Александре Гордоне и Сергее Жорине.
Сейчас Екатерина счастлива в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом, от которого родила сына Теодора. Крестной для мальчика стала близкая подруга Гордон, телеведущая Лера Кудрявцева. При этом у Кати есть еще два ребенка от прошлых отношений.
«Я рада, что мы проходим и светлые и темные времена вместе, что растим троих детей и не ограничиваем друг друга ни в мечтах ни в делах. (...) Ваш человек может повстречаться вам и в шестьдесят. Просто живите, просто не унывайте, просто верьте в себя и в свой путь», — говорила юрист о текущем браке.Вспоминая свой опыт в любви во время шоу, Гордон с теплом отозвалась о времени, которое провела с Александром. Брак пары продлился шесть лет, и за эти годы Катя испытала полный спектр эмоций. Более того, она очень гордилась своим любимым.
«На самом деле, он офигенный. Если мы говорим про телеведущего Сашу Гордона, то это добрейший, умнейший человек. Просто в какой-то момент я пошла своей дорогой», — пояснила юрист.
Для знаменитого адвоката Сергея Жорине у Кати тоже нашлись хорошие слова, хотя их отношения продлились недолго. Этот мужчина «открыл в ней бойца».
«У каждого человека, которому в этой жизни предназначен рост, должен быть какой-то персонаж, о которого он просто в труху разобьется. С благодарностью смотрю на прошлое, потому что если бы не тот инцидент, я бы не стала собой. Этот человек мне встретился, чтобы я как минимум поняла, что мне круто в юридической профессии. Что я не боюсь», — объяснила Гордон.При этом в браке пары были свои спорные моменты. По информации издания «СтарХит», Гордон одно время обвиняла Сергея в неверности. Катя утверждала, что он изменял ей, когда она была беременна сыном Даниилом. Второй участницей романа юрист называла певицу Анну Седокову.
В конце августа Гордон обратилась к подписчикам в своём личном блоге. В опубликованном видео был заметен синяк в области правого глаза. Екатерина сразу прояснила ситуацию, чтобы избежать недопониманий.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская