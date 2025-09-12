«Я пошла своей дорогой»: Катя Гордон рассказала о своих отношениях с бывшими мужьями

12 сентября 2025, 04:55

Катя Гордон с теплом вспомнила отношения с Александром Гордоном и Сергеем Жориным

Катя Гордон (Фото: Instagram* @katyagordon)

Юрист и общественный деятель Катя Гордон рассказала о личном в интервью для шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на ТВ-3. Она поделилась воспоминаниями о своих бывших мужьях — Александре Гордоне и Сергее Жорине.





Сейчас Екатерина счастлива в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом, от которого родила сына Теодора. Крестной для мальчика стала близкая подруга Гордон, телеведущая Лера Кудрявцева. При этом у Кати есть еще два ребенка от прошлых отношений.





«Я рада, что мы проходим и светлые и темные времена вместе, что растим троих детей и не ограничиваем друг друга ни в мечтах ни в делах. (...) Ваш человек может повстречаться вам и в шестьдесят. Просто живите, просто не унывайте, просто верьте в себя и в свой путь», — говорила юрист о текущем браке.

Катя Гордон и ее муж Виктор Хархалис (Фото: Instagram* @katyagordon)



«На самом деле, он офигенный. Если мы говорим про телеведущего Сашу Гордона, то это добрейший, умнейший человек. Просто в какой-то момент я пошла своей дорогой», — пояснила юрист.

«У каждого человека, которому в этой жизни предназначен рост, должен быть какой-то персонаж, о которого он просто в труху разобьется. С благодарностью смотрю на прошлое, потому что если бы не тот инцидент, я бы не стала собой. Этот человек мне встретился, чтобы я как минимум поняла, что мне круто в юридической профессии. Что я не боюсь», — объяснила Гордон.