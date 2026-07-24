Мэтт Дэймон пожаловался на ссадины и больную спину после съёмок в «Одиссее»

24 июля 2026, 04:57

Мэтт Дэймон (Фото: Instagram* / @matt_damon_official)

Мэтт Дэймон, сыгравший Одиссея в новой ленте Кристофера Нолана, поделился подробностями о трудностях, с которыми столкнулся на съёмочной площадке. Его слова прозвучали в интервью телеведущему Энди Коэну.





55‑летний актёр признался, что работа над экшен‑сценами далась команде непросто: основной проблемой стали сильные боли в спине. Дополнительный дискомфорт доставляли исторически достоверные сандалии, из‑за которых у артистов появлялись ссадины.



«Боже мой, ты бежишь по Трое — а там всё из камня. Ты в этих сандалиях, они очень реалистичные. У всех нас ноги были в ссадинах», — рассказал Дэймон.