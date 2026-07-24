«Очень долго заживает»: Бузова рассказала, как проходит восстановление после травмы

24 июля 2026, 01:19

Ольга Бузова призналась, что восстановление после травмы проходит тяжело

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова восстанавливается после операции на колене. Больше недели артистка находилась на лечении в Боткинской больнице, а сейчас продолжает реабилитацию в домашних условиях.





Процесс заживления идёт непросто. В личном блоге Бузова сообщила, что по‑прежнему испытывает боль и не может свободно передвигаться.



Артистка показала портативный прибор, который используют для лечения ран. Устройство создаёт мягкий вакуум под герметичной плёнкой, что помогает удалять лишнюю жидкость, снижать отёк и стимулировать заживление тяжёлых повреждений.



«Вновь мне поставили эту штучку, мои хорошие. Очень долго заживает моя рана, очень она оказалась большая, очень серьезная. В общем, есть два варианта — вот так делать, чтобы рана зарастала, либо вновь хирургическое вмешательство, если это не поможет», — рассказала Бузова.