«Очень долго заживает»: Бузова рассказала, как проходит восстановление после травмы
Ольга Бузова призналась, что восстановление после травмы проходит тяжело
Телеведущая и певица Ольга Бузова восстанавливается после операции на колене. Больше недели артистка находилась на лечении в Боткинской больнице, а сейчас продолжает реабилитацию в домашних условиях.
Процесс заживления идёт непросто. В личном блоге Бузова сообщила, что по‑прежнему испытывает боль и не может свободно передвигаться.
Артистка показала портативный прибор, который используют для лечения ран. Устройство создаёт мягкий вакуум под герметичной плёнкой, что помогает удалять лишнюю жидкость, снижать отёк и стимулировать заживление тяжёлых повреждений.
«Вновь мне поставили эту штучку, мои хорошие. Очень долго заживает моя рана, очень она оказалась большая, очень серьезная. В общем, есть два варианта — вот так делать, чтобы рана зарастала, либо вновь хирургическое вмешательство, если это не поможет», — рассказала Бузова.
Ольга также поделилась, что устала от постоянных перевязок и жёстких ограничений в быту. Поп‑звезда с сожалением отмечает, как непросто жить с такими запретами, особенно в тёплое время года, когда хочется больше двигаться и наслаждаться жизнью.