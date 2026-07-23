Онкобольная Лерчек вышла в свет с женихом и устроила страстный танец на яхте

23 июля 2026, 22:35

Лерчек и Луис Сквиччиарини посетили вечеринку на яхте в Москве

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

33-летняя Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на яхте в розовом платье без белья в компании жениха Луиса Сквиччиарини. Об этом стало известно из личного блога танцора.