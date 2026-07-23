Онкобольная Лерчек вышла в свет с женихом и устроила страстный танец на яхте
33-летняя Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на яхте в розовом платье без белья в компании жениха Луиса Сквиччиарини. Об этом стало известно из личного блога танцора.
Валерия продолжает лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина из-за рака желудка 4-й стадии с метастазами в лёгкие. Несмотря на диагноз, она сохраняет активность и нашла время для отдыха в компании Луиса.
Пара посетила дружескую вечеринку на яхте. Для выхода Лерчек выбрала розовое платье с открытой спиной и глубоким разрезом, отказавшись от белья. Она дополнила образ париком с длинными волосами, сдержанным макияжем и туфлями на высоком каблуке. Сквиччиарини надел голубую рубашку и серый классический костюм.
На борту яхты влюблённые станцевали танго, а завершили выступление поцелуем. Жених поддерживает Чекалину на всех этапах лечения, при этом блогер продолжает выходить в свет и участвовать в мероприятиях.
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