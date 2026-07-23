Милонов посоветовал SHAMAN послушать Летова и Цоя

23 июля 2026, 22:35

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Ярославу Дронову стоит не просто сжигать свои фирменные штаны, также ему следует послушать песни Егора Летова и Виктора Цоя, чтобы открыть для себя что-то по-настоящему ценное. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.





Напомним, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сжег в русской печи свои знаменитые кожаные штаны, которые были частью его сценического образа.





«Моя фамилия точно не Мизулина, поэтому интереса к штанам Шамана я не проявляю вообще. Но если он хочет достучаться до сердечек истинных русских интеллектуалов, нужно поработать над репертуаром, над сценическим образом, послушать Егора Летова, Виктора Цоя», — заявил Милонов в разговоре с Life.ru.