Милонов посоветовал SHAMAN послушать Летова и Цоя
Ярославу Дронову стоит не просто сжигать свои фирменные штаны, также ему следует послушать песни Егора Летова и Виктора Цоя, чтобы открыть для себя что-то по-настоящему ценное. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сжег в русской печи свои знаменитые кожаные штаны, которые были частью его сценического образа.
«Моя фамилия точно не Мизулина, поэтому интереса к штанам Шамана я не проявляю вообще. Но если он хочет достучаться до сердечек истинных русских интеллектуалов, нужно поработать над репертуаром, над сценическим образом, послушать Егора Летова, Виктора Цоя», — заявил Милонов в разговоре с Life.ru.
По словам парламентария, песни именно этих артистов помогут ему и принять для себя что-то настоящее, подлинно ценное.
При этом продюсер Павел Рудченко не исключил, что SHAMAN поменяет свой сценический образ на более строгий и официальный. Многие звезды меняют имидж ради привлечения новой аудитории.