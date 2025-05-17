«Между нами была договоренность, что я умру первым»: муж сестры Александра Стриженова Елены Земляникиной рыдает у гроба

Екатерина и Александр Стриженовы (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В звёздную семью Стриженовых 14 мая пришла беда – трагически умерла старшая сестра Александра Елена Земляникина. Актриса попала под колёса мотоцикла, когда спешила к своим студентам.
Авария произошла на проспекте Вернадского в Москве. Елена решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но на неё налетел байк, водитель которого ехал с превышением скорости, пишет издание StarHit.
Сегодня родные и близкие прощаются с Земляникиной. Муж погибшей Александр Крылов рассказал, что в тот роковой день ничто не предвещало беды. Супруги созвонились в последний раз незадолго до аварии. Елена сообщила, что спешит к студентам, а Александр заявил, что отправился за покупками.
Мужчина ждал супругу дома, но в какой-то момент раздался звонок.
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Умерла советская актриса Елена Земляникина
Сегодня родные и близкие прощаются с Земляникиной. Муж погибшей Александр Крылов рассказал, что в тот роковой день ничто не предвещало беды. Супруги созвонились в последний раз незадолго до аварии. Елена сообщила, что спешит к студентам, а Александр заявил, что отправился за покупками.
Мужчина ждал супругу дома, но в какой-то момент раздался звонок.
«Через какое-то время она звонит, я беру трубку, а там мужской голос. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но, к сожалению…», – вздохнул Крылатов.Супруг погибшей поделился, что у них всегда была договорённость о том, что он должен уйти первым, поскольку она без него справится, а он без неё – нет. Однако судьба решила иначе.
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Умерла советская актриса Елена Земляникина
Анастасия Чинкова