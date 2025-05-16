Стриженова рассказала о гибели золовки Елены Земляникиной: «Спешила к студентам, переходила дорогу, и её насмерть сбил мотоцикл»

Александр и Екатерина Стриженовы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Сегодня стало известно о гибели сестры Александра Стриженова – 66-летней актрисы Елены Земляникиной. Жена актёра Екатерина рассказала о произошедшем.
«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу, и её насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать потерю очень близкого и родного человека», – поделилась Стриженова в личном блоге.Телезвезда поделилась тёплыми воспоминаниями о погибшей золовке. Екатерина заявила, что Елене удалось прожить жизнь без осуждений, уныния и зависти. Стриженова училась у неё терпению, которое казалось безграничным.
Земляникина пела в церковном хоре, вела воскресную школу, преподавала актёрское мастерство детям, руководила детским театром и обучала будущих преподавателей в университете. Она воспитала троих дочерей, которые подарили ей 12 внуков.
Стриженова добавила, что отпевание и прощание пройдёт в предстоящую субботу, в 11:00, в церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.
Новость о гибели Елены не оставила равнодушными поклонников звёздной пары. Пользователи соцсетей искренне сопереживают новой беде, обрушившейся на семью. А ведь всего несколько месяцев назад, 9 февраля, не стало актёра Олега Стриженова. Екатерина тогда очень сильно скорбела по любимому свёкру.
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Анастасия Чинкова