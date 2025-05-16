Вера Сотникова обругала мотоциклиста, сбившего насмерть Елену Земляникину: «Скотина ехала, я видела»

Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)
Телеведущая Вера Сотникова рассказала о погибшей актрисе, которую знала с юности. Актриса обругала байкера, который сбил Елену Земляникину.
Актриса фильма «Москве слезам не верит» умерла утром в среду, 14 мая. Елену Земляникину на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко в Москве сбил байкер на мотоцикле «Ямаха». Сегодня телеведущая поделилась воспоминаниями о покойной артистке
Вера отметила, что Елена являлась старшей сестрой режиссера Александра Стриженова. В июле прошлого года он потерял маму — Любовь Васильевна ушла из жизни в Свято-Троицком монастыре в Чувашии. Причиной ее кончины стал инсульт. А отец кинематографиста скончался в феврале в Москве от инфаркта мозга.
Последние секунды жизни актрисы попали на видео. Мотоциклист врезался в Елену, от сильнейшего удара артистка отлетела и упала на дорогу. Вера объявила, что байкер видел Земляникину, но все же не затормозил.
Читайте также:
Сестра Ивана Янковского дебютирует за рубежом в фильме «Не от мира сего»
Алексей Воробьев вышел на связь после сообщений о тайной свадьбе
«Зеленоглазое такси» вместо Lamborghini: Стас Пьеха высмеял трек Егора Крида
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Безумно жалко. Ленка была на самом деле очень отзывчивая, улыбчивая, очень нежная девочка <...> У нее всегда были такие тоже добрые, замечательные роли. Нельзя вообще представить, что ей дадут какую-то характерную или отрицательную роль. Нет, она прямо была ангелом, конечно», — обратила внимание Сотникова.
Вера отметила, что Елена являлась старшей сестрой режиссера Александра Стриженова. В июле прошлого года он потерял маму — Любовь Васильевна ушла из жизни в Свято-Троицком монастыре в Чувашии. Причиной ее кончины стал инсульт. А отец кинематографиста скончался в феврале в Москве от инфаркта мозга.
«Представляю, какое опять на Сашу Стриженова и Катю горе свалилось. В общем, жалко. Мои воспоминания только самые светлые», — рассказала Сотникова.
Последние секунды жизни актрисы попали на видео. Мотоциклист врезался в Елену, от сильнейшего удара артистка отлетела и упала на дорогу. Вера объявила, что байкер видел Земляникину, но все же не затормозил.
«Еще такая скотина ехала, я видела. Въехала, сбила, не приостановилась даже на пешеходный переход. И главное, никакой машины вроде не было. Он не мог не видеть, что человек идет», — призналась Сотникова в беседе с «Абзацем».
Читайте также:
Сестра Ивана Янковского дебютирует за рубежом в фильме «Не от мира сего»
Алексей Воробьев вышел на связь после сообщений о тайной свадьбе
«Зеленоглазое такси» вместо Lamborghini: Стас Пьеха высмеял трек Егора Крида
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева