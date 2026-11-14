«Слишком взрослой для своего возраста»: Решетова вспомнила, как сама накопила на квартиру

14 ноября 2026, 22:07

Анастасия Решетова рассказала, как к 20 годам заработала на квартиру

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Беременная вторым ребёнком Анастасия Решетова поделилась в соцсетях воспоминаниями о себе в молодости и рассказала, каких успехов смогла добиться ещё до 20-летия.





Модель призналась, что в юности сочетала в себе совершенно разные черты характера: могла быть открытой и непосредственной, но при этом порой проявляла излишнюю импульсивность.





«Я была забавной, открытой очень, где-то слишком импульсивной. Где-то слишком взрослой для своего возраста, где-то поступала как подросток в виду психологической незрелости», — рассказала Анастасия.