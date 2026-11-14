«Слишком взрослой для своего возраста»: Решетова вспомнила, как сама накопила на квартиру
Анастасия Решетова рассказала, как к 20 годам заработала на квартиру
Беременная вторым ребёнком Анастасия Решетова поделилась в соцсетях воспоминаниями о себе в молодости и рассказала, каких успехов смогла добиться ещё до 20-летия.
Модель призналась, что в юности сочетала в себе совершенно разные черты характера: могла быть открытой и непосредственной, но при этом порой проявляла излишнюю импульсивность.
«Я была забавной, открытой очень, где-то слишком импульсивной. Где-то слишком взрослой для своего возраста, где-то поступала как подросток в виду психологической незрелости», — рассказала Анастасия.При этом уже к 20 годам Решетова успела не только начать собственное дело, но и добиться заметных финансовых результатов. По её словам, к этому возрасту у неё был свой бизнес, она написала книгу и накопила деньги на квартиру площадью 100 квадратных метров.
Модель отдельно подчеркнула, что всего перечисленного добилась самостоятельно. Своими воспоминаниями Анастасия поделилась, оглядываясь на период взросления и первые серьёзные достижения.