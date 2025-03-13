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«Уши заткнут, если услышат»: Михаил Боярский объяснил, почему не поет в кругу друзей

Артист Михаил Боярский признался, что не поет перед друзьями
Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

Музыкант Михаил Боярский признался, что не поет перед своими друзьями. Об этом он заявил в эфире шоу Zangalis&K.
Боярский отметил, что исполняет композиции лишь для съемок. Оказалось, семья и друзья не слушает хиты музыканта на посиделках.

«В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою», — обратил внимание Боярский.

Еще музыкант уверен, что нужно оценивать свои возможности и не браться за дела, для которых не маловато способностей. В настоящий момент на телевидении много артистов, которые пробились «не по заслугам», полагает Боярский.

Ранее фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.

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#семья
Продюсер Дворцов назвал условие возвращения в Россию жадной до денег Софии Ротару
Продюсер Дворцов: София Ротару может вернуться в Россию ради лёгких заработков
13 марта 2025, 16:29

София Ротару (Фото: sofiarotaru.com)

София Ротару в 2022 году резко прекратила концертную деятельность и ведёт беззаботную жизнь в Италии, где у неё есть своя вилла и яхта. Однако продюсер Сергей Дворцов уверен, что она приедет в Россию на любое частное мероприятие, если предложение будет выгодным, так как певица никогда не отказывалась от лёгких денег.
По его словам, артистка за карьеру заработала столько, что этих средств с лихвой достанет её внукам и даже правнукам, передаёт портал «Страсти». Тем не менее, считать, что Ротару на пенсии, можно лишь отчасти — только в силу возраста. Дворцов уверен: если поступит предложение выступить на каком-либо корпоративе, она согласится, если условия будут достаточно выгодными. Отказываться от лёгкого заработка — не в её характере.

«Она в нашей стране может выступить, но, мне кажется, за весомый гонорар — 10-13 миллионов рублей. Ценник у неё так и держится — плюс-минус пять миллионов от Пугачёвой. Помимо денег, будет также смотреть на организаторов и статус мероприятия, так как для неё это тоже важно», — считает продюсер.

Его слова косвенно подтверждает также тот факт, что Ротару недавно передумала продавать принадлежащую ей московскую квартиру. Это может означать, что она ещё намерена посетить это жилище и пожить там.

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«Я приношу свои извинения Ксюше»: Карина Нигай извинилась перед Бородиной на фоне ссоры из-за ее жениха
Карина Нигай извинилась перед Ксенией Бородиной на фоне ссоры из-за ее жениха
13 марта 2025, 16:19

Карина Нигай (Фото: Telegram @nigaykarina)

Фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.
По словам Нигай, конфликт с Ксенией произошел после шоу Карины, в котором она обсуждала Сердюкова с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Девушки нелестно высказались о нем, заявив, что он «поколачивает» Бородину. Нигай же промолчала.

«Я Колю знаю очень давно. Он бывший муж моей лучшей подруги. Коля не тот человек, который может кого-то поколачивать, у него нет такой функции, особенно по отношению к женщинам. Но у меня шоу, я не могу сказать: "Нет, Колечка хороший, девочки, зачем вы на него наезжаете?". И еще момент, за который Ксюша на меня обиделась, — когда Боня сказала, что, Коля человек хороший, потому что покорил Эльбрус. А я спросила, разве покорение горы – это признак хорошего человека?» — рассказала Нигай на шоу Алены Жигаловой.

Она пояснила, что ее бывший супруг покорил Эверест, однако из-за этого лучше не стал.

Кроме того, Нигай опровергла информацию, которую распространяет Бородина, о том, что именно Сердюков привел ее на российское телевидение. Блогер предупредила, что за это сама может «кинуть ей претензию». По ее словам, это вранье.

При этом она отметила, что Сердюков, действительно, помог ей решить конфликт с руководством канала ТНТ, после чего она стала участницей проекта «Звездные танцы».

«Я приношу свои извинения Ксюше и Коле за то, что я как-то затронула их чувства. У меня не было такой цели. Я лично ничего плохого не говорила, я задавала вопросы. Но я, как хорошая знакомая, могла Колю защитить. В этом и была претензия Ксюши», — искренне сказала Нигай.

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«Это было решение двух дебилов»: Владимир Тишко едва не расплакался, вспоминая об аборте Анфисы Чеховой
Владимир Тишко все еще переживает из-за аборта Анфисы Чеховой
13 марта 2025, 16:13

Владимир Тишко (Фото: Инстаграм* @vladimirtishko)

Актер Владимир Тишко и телеведущая Анфиса Чехова прожили вместе больше трех лет. Пара постоянно расставалась и мирилась.
55-летний Владимир Тишко участвует в экстремальном шоу «Выживалити». На съемках проекта актер едва не расплакался, когда ему напомнили о болезненных отношениях с Анфисой Чеховой и их нерожденном ребенке.

«Я ее сам отвозил туда [на аборт]. Мы были там вместе в этот день. Решение, конечно, было. Немного катастрофическое… Единственное желание иметь ребенка, и такая ситуация возникла только с ней. Больше у меня такого желания не было. Наверное, отголоски и осколки этого прошлого, они торчат где-то вот здесь» — сказал Тишко иуказал на сердце.

Несколько лет назад Владимир признавался, как радовался беременности Анфисы, но телеведущая решила избавиться от ребенка, поскольку роман звезд был нестабильным. Тишко даже называл интим с Чеховой отвратительным.

Когда Владимир решил закончить отношения, у Анфисы, по его словам, случилась истерика.

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Легкомысленные женщины, мимолетные романы и спиртное: Почему Шена, дочь Шульгина и Валерии, не желает общаться с отцом?
13 марта 2025, 15:55

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

31-летняя певица Анна Шульгина, известная под псевдонимом Шена, часто упоминается в контексте того, что она родилась в обеспеченной семье. Её родители — продюсер Александр Шульгин и певица Валерия.
Как и полагается детям из обеспеченных семей, у девочки с самого рождения было много возможностей, в отличие от многих её сверстников. Она училась в престижной столичной школе с углубленным изучением ряда предметов.

После получения аттестата Анне практически гарантировали поступление в «Щуку», куда она и направилась. Это стало отличным стартом для её карьеры. Однако детство трудно было назвать беззаботным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Почему Шена не общается с отцом?

Отец Анны Шульгиной, Александр, оказался человеком, который не знал меры в своих увлечениях — спиртное и мимолетные романы с легкомысленными женщинами стали для него привычным образом жизни. В одном из своих откровенных интервью Анна поделилась болезненной историей: в детстве, когда она страдала от ангины, отец не стеснялся приводить домой различных дам, совершенно не заботясь о том, как это может повлиять на его больную дочь.

Но это был лишь один из эпизодов её непростого детства. Анна также рассказала о панических атаках, которые преследуют её до сих пор. Она связывает их с атмосферой страха и агрессии, царившей в доме, где отец нередко проявлял жестокость и мог выгнать её на улицу в мороз в лёгкой одежде. Эти травмы стали частью её жизни, оставив глубокий след в душе.

К счастью, родители развелись, когда девочке было всего восемь лет. Однако обиды и раны, нанесённые в детстве, оказались слишком сильными. Сегодня Анна не может простить отца и старается избегать общения с ним, предпочитая оставить его в прошлом.

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

Какие отношения у Шены с Иосифом Пригожиным

После развода с первым мужем, мама Анны, Валерия, вышла замуж за Иосифа Пригожина. Анна решила следовать по стопам матери и построить карьеру в шоу-бизнесе. Отношение Шены к отчиму всегда было тёплым — она считает его заменой отцу.

Пригожин мог бы легко помочь своей падчерице, сделав всего несколько звонков, чтобы обеспечить ей эфиры на телевидении в самых популярных программах. Это могло бы гарантировать ей успешное продвижение в карьере. Однако Анна предпочла самостоятельно пробиваться на музыкальный Олимп после окончания Щукинского училища.

Смена имени

Стоит отметить, что, несмотря на все трудности, Шена сохраняет оптимизм. Она не испытывает необходимости в деньгах и может заниматься творчеством исключительно ради собственного удовольствия.

Помимо музыкальной карьеры, Анна Шульгина активно участвует в различных телевизионных проектах и принимает участие в множестве музыкальных мероприятий.

В 2020 году она сменила паспорт и теперь официально носит имя Шена Александровна Шульгина. Люди, незнакомые с её историей, часто задаются вопросом о том, почему её родители выбрали для неё такое необычное имя.

Девушка выбрала это имя, чтобы дистанцироваться от своих знаменитых родителей и начать самостоятельную карьеру. Псевдоним пришёл ей во сне и вскоре стал её настоящим именем.

Личная жизнь

Девушка так и не вышла замуж. В какой-то момент она встречалась с пианистом Максимом Тарасовым, но Валерия и Иосиф Пригожин не поддерживали эти отношения, считая, что молодые люди не подходят друг другу. В своих социальных сетях дочь Валерии делится, что давно готова к браку и материнству, но пока не встретила своего идеального партнёра.

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«Боже, вторая Волочкова»: Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после видео в купальнике
Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после видео в купальнике
13 марта 2025, 15:04

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Телеведущая и бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня решила показать подписчикам свой новый купальник. Она совсем не ожидала, что после публикации видео столкнется с едким хейтом от женщин.
Комментировать обидные слова телеведущая не стала, но поделилась примерами в личном блоге.

«Прости господи», «Фууу», «Боже, вторая Волочкова», — отреагировали дамы на видео Бони, в котором экс-участница «Дома 2» позирует в новом купальнике.

Мужчины же, увидев подтянутое тело Виктории, сделали ей много комплиментов.

«Вау, какая суперфигура. А грудь же ваша настоящая?», «Хайкинг полезен для твоей фигуры, детка», «Чудо-женщина», — написали поклонники.

Бывшую соседку по телестройке поддержала и Алена Водонаева, опубликовавшая пост поддержки в своем Tелеграм-канале. Случившееся она называла «стандартной реакцией женщин на фотографии Виктории Бони в купальнике».

«И заметьте, это длится на протяжении 20 лет. Значит, все хорошо», — подчеркнула Водонаева.

Подписчицы Алены отметили, что у Виктории шикарная фигура, а те, кто пишет ей оскорбительные сообщения, просто завидуют.

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