«Уши заткнут, если услышат»: Михаил Боярский объяснил, почему не поет в кругу друзей

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)
Музыкант Михаил Боярский признался, что не поет перед своими друзьями. Об этом он заявил в эфире шоу Zangalis&K.
Боярский отметил, что исполняет композиции лишь для съемок. Оказалось, семья и друзья не слушает хиты музыканта на посиделках.
Еще музыкант уверен, что нужно оценивать свои возможности и не браться за дела, для которых не маловато способностей. В настоящий момент на телевидении много артистов, которые пробились «не по заслугам», полагает Боярский.
Ранее фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.
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«В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою», — обратил внимание Боярский.
Еще музыкант уверен, что нужно оценивать свои возможности и не браться за дела, для которых не маловато способностей. В настоящий момент на телевидении много артистов, которые пробились «не по заслугам», полагает Боярский.
Ранее фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.
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Ольга Енгалычева