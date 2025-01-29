«Можно слушать только в запое и под наркозом»: Юрий Лоза резко раскритиковал Клаву Коку

Клава Кока (фото: соцсети)
Певец и композитор Юрий Лоза откровенно высказался о современной эстраде. Под горячую руку попала Клава Кока, которую музыкальный критик обвинил в неумении петь, а её популярность объяснил трендом на безвкусицу.
Музыкант категорично ответил на вопрос о возможном дуэте со звездой. Он отметил, что никогда не согласился бы с ней выступать, потому что она не умеет петь и не вытянула бы ни одной ноты в его песнях.
Также Лоза выразил недоумение по поводу того, как люди могут слушать песни Коки. По его словам, у неё нет ни одной нормальной песни, из-за чего дискография очень скудная и недостойная.
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Также Лоза выразил недоумение по поводу того, как люди могут слушать песни Коки. По его словам, у неё нет ни одной нормальной песни, из-за чего дискография очень скудная и недостойная.
«У неё нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», – подчеркнул Лоза.Кроме того, исполнитель предположил, что российский шоу-бизнес плетёт против него интриги. Такое предположение было выдвинуто из-за того, что песни Лозы перестали принимать на радио, отдавая предпочтение популярным поп-исполнителям.
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Анастасия Чинкова