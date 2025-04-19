«Мы бы свалились в пропасть»: Панкратов-Чёрный сообщил о совершённом на него покушении

Александр Панкратов-Чёрный (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Александр Панкратов-Чёрный удивил неожиданным заявлением о своей жизни. Актёр рассказал, что во время съёмок фильма на Украине на него было совершено покушение.
Артист отметил, что это произошло на Лысой горе под Киевом. Там проходили съёмки фильма, в котором также принимала участие Екатерина Климова. Актриса на тот момент была беременна.
Читайте также:
Александр Панкратов-Черный прокомментировал освобождение Михаила Ефремова
«Для меня это важно»: Анатолий Белый* ответил на предложение Хабенского вернуться в МХТ
«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов
*признан Минюстом РФ иноагентом
«На машине, которая везла после смены, открутили все гайки на переднем колесе. Хорошо, что водитель был опытный. Мы отъехали метров 20–30, он говорит: „Что-то машину ведёт. Посмотрите, открутили все гайки, то есть при первом же повороте мы бы свалились в пропасть“», – рассказал Панкратов-Чёрный в беседе с 360.ru.При этом звезда «Жестокого романса» подчеркнул, что это была не единственная попытка покушения на него. Он вспомнил, как столкнулся с недоброжелателями во время съёмок в Черновцах на юго-западе Украины. Как уточняет артист, тогда их «охраняли», и ему приходилось вместе с другими работниками съёмочной площадки «сидеть в подвале».
Читайте также:
Александр Панкратов-Черный прокомментировал освобождение Михаила Ефремова
«Для меня это важно»: Анатолий Белый* ответил на предложение Хабенского вернуться в МХТ
«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова