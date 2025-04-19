«Мы бы свалились в пропасть»: Панкратов-Чёрный сообщил о совершённом на него покушении

Сегодня, 19 апреля, российская актриса Оксана Акиньшина отмечает свой 38-й день рождения. В 13 лет она стремительно ворвалась в мир кино, исполнив главную роль в фильме Сергея Бодрова «Сестры». С тех пор она продолжает радовать зрителей своим творчеством. О жизни одной из самых ярких звезд отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».