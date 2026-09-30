«Мне плохо, я кричу о помощи»: Канделаки объяснила женский хейт на примере Решетовой

30 сентября 2026, 21:55

Тина Канделаки рассказала, почему женщины критикуют других женщин

Тина Канделаки (Фото: Instagram* / @tina_kandelaki)

Тина Канделаки высказалась о женском хейте и попыталась объяснить, почему одни женщины публично критикуют и осуждают других. В новом шоу Алеко «Мой монолог» телеведущая привела в пример Анастасию Решетову, которая столкнулась с негативной реакцией после дебюта в качестве спортивной ведущей.





По мнению Канделаки, за оскорбительными комментариями нередко может стоять собственная неудовлетворённость человека. Она назвала негатив своего рода попыткой обратить на себя внимание.





«Это говорит только об одном: "Мне плохо, мне нехорошо. Поэтому я кричу о помощи, обращаю на себя внимание, оскорбляя других людей". Мне не очень она нравится, но это тоже такая форма привлечения к себе внимания», — пояснила телеведущая.

«Анастасия Решетова — безусловно, красивая женщина. Безусловно, яркая женщина. Женщина с яркой судьбой актрисы, певицы. Сегодня их называют инфлюенсерами. Они всегда пользовались вниманием мужчин, всегда вызывали восхищение и ненависть, их всегда обсуждали в свете», — заявила Канделаки.