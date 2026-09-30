«Мне плохо, я кричу о помощи»: Канделаки объяснила женский хейт на примере Решетовой
Тина Канделаки рассказала, почему женщины критикуют других женщин
Тина Канделаки высказалась о женском хейте и попыталась объяснить, почему одни женщины публично критикуют и осуждают других. В новом шоу Алеко «Мой монолог» телеведущая привела в пример Анастасию Решетову, которая столкнулась с негативной реакцией после дебюта в качестве спортивной ведущей.
По мнению Канделаки, за оскорбительными комментариями нередко может стоять собственная неудовлетворённость человека. Она назвала негатив своего рода попыткой обратить на себя внимание.
«Это говорит только об одном: "Мне плохо, мне нехорошо. Поэтому я кричу о помощи, обращаю на себя внимание, оскорбляя других людей". Мне не очень она нравится, но это тоже такая форма привлечения к себе внимания», — пояснила телеведущая.Рассуждая о Решетовой, Канделаки отметила, что яркие и заметные женщины исторически становились объектами повышенного внимания — как положительного, так и негативного. По её словам, сама Анастасия является красивой и яркой женщиной, поэтому неизбежно привлекает к себе много обсуждений.
«Анастасия Решетова — безусловно, красивая женщина. Безусловно, яркая женщина. Женщина с яркой судьбой актрисы, певицы. Сегодня их называют инфлюенсерами. Они всегда пользовались вниманием мужчин, всегда вызывали восхищение и ненависть, их всегда обсуждали в свете», — заявила Канделаки.Телеведущая добавила, что внимание к одной женщине может вызывать неоднозначную реакцию у тех, кто не испытывает подобных эмоций в своей жизни.