«Придет время — вскроются факты»: Николай Басков 25 лет хранит тайну личной жизни

30 сентября 2026, 21:33

Басков намекнул на неизвестные обстоятельства, которые мешают ему создать семью

Николай Басков (Фото: Instagram* / @nikolaibaskov)

Николай Басков вновь откровенно высказался о личной жизни. После эмоционального признания об одиночестве певец дал интервью «Комсомольской правде», в котором заявил, что уже почти четверть века живёт с некими непростыми обстоятельствами, о которых пока не готов рассказывать публично.





По словам артиста, однажды наступит момент, когда окружающие узнают, почему он до сих пор не женился. Басков отметил, что, как и многие люди, мечтает о семье, детях и человеке, с которым будет хорошо и эмоционально, и физически.





«Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации. Люди мечтают иногда и о детях, и найти человека, с которым тебе хорошо и физически, и эмоционально. Но есть нюансы», — заявил певец.

«Я познал в жизни все: и быть мужем, и быть в близких отношениях с очень красивыми, достойными девушками. Придет время, вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни», — признался артист.