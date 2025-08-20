«Мы чуть не расстались»: Тодоренко рассказала о кризисе в браке с Топаловым

20 августа 2025, 13:12

Тодоренко призналась, что едва не рассталась с Топаловым после рождения первенца

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Телеграм/todorenkoregina)

Телеведущие Регина Тодоренко и Влад Топалов пережили серьезный кризис в браке после рождения первенца. Об этом они рассказали в интервью «7Дней.ru».





Регина призналась, что главной сложностью в начале отношений стало умение мыслить категорией «мы». По ее словам, первое время они с мужем не осознавали, что должны быть одной командой. Однако с появлением ребенка все дошло до того, что паре пришлось обратиться к специалисту.

«Мы с мужем обратились к психологу, потому что поняли, что через ребенка тоже пытаемся что-то транслировать друг другу, а это в корне неверно и нехорошо, и мы не хотели этого делать. Но тоже какой-то инстинкт!» – добавила Тодоренко.