«Лицемерие — атавизм времени»: Катя Гордон высказалась о разводе Дибровых

20 августа 2025, 12:34

Катя Гордон усомнилась в условиях «красивого развода» Дибровых

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Полина и Дмитрий Дибровы приняли решение о расторжении брака. Сообщается, что супруги договорились обо всех условиях развода, включая имущественные вопросы и совместное воспитание троих общих детей. Юрист Катя Гордон не осталась в стороне и прокомментировала данную ситуацию в своём блоге.





Решение о разводе стало публичным на фоне сообщений о романе Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком, который также в настоящее время разводится со своей женой. Процесс расставания Товстиков сопровождается публичными взаимными обвинениями.



Юрист Катя Гордон, представляющая интересы Елены Товстик, усомнилась в официальном статусе адвоката Александра Добровинского и в условиях развода Дибровых, назвав их «спектаклем».

«Человек, который не совсем адвокат, фотографируется с не совсем честной женщиной, живущей с не совсем её детьми. Лицемерие — атавизм времени. Народ не принимает его и всё чувствует своей пятой точкой», — заявила Гордон.