Актриса Зепюр Брутян поддержала адвоката супруга после сообщения о нападении

20 августа 2025, 12:51

актриса Зепюр Брутян (Фото: Instagram*, @zepyur_brutyan)

Российская актриса Зепюр Брутян публично выразила поддержку адвокату супруга Павла Прилучного Оксане Даниеловой, которая накануне сообщила о нападении неизвестных на свой дом.





По словам Даниеловой, вечером несколько мужчин проникли на территорию её жилья, отключили электричество, оборвав провода, и блокировали все средства коммуникации. Юрист связала эти действия с угрозами, которые стала получать после возбуждения «всеми известного уголовного дела», намекнув на дело о клевете против бывшей жены Прилучного — актрисы Агаты Муцениеце.



На инцидент отреагировала Зепюр Брутян. Она сделала репост видеообращения адвоката в своей социальной сети и оставила слова поддержки:

«Какой ужас! Страшно! Держитесь».