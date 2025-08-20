Актриса Зепюр Брутян поддержала адвоката супруга после сообщения о нападении
Российская актриса Зепюр Брутян публично выразила поддержку адвокату супруга Павла Прилучного Оксане Даниеловой, которая накануне сообщила о нападении неизвестных на свой дом.
По словам Даниеловой, вечером несколько мужчин проникли на территорию её жилья, отключили электричество, оборвав провода, и блокировали все средства коммуникации. Юрист связала эти действия с угрозами, которые стала получать после возбуждения «всеми известного уголовного дела», намекнув на дело о клевете против бывшей жены Прилучного — актрисы Агаты Муцениеце.
На инцидент отреагировала Зепюр Брутян. Она сделала репост видеообращения адвоката в своей социальной сети и оставила слова поддержки:
«Какой ужас! Страшно! Держитесь».В настоящее время Брутян и её супруг, актёр Павел Прилучный, находятся на гастролях. Накануне они представили спектакль «Взрослые игры» в Санкт-Петербурге. Сам Прилучный прокомментировал только выступление, поблагодарив зрителей за приём и цветы, но не стал высказываться о ситуации с адвокатом.