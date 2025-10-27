«Нужна машина, чтобы была»: Шаляпин приобрёл автомобиль за 9 млн рублей
Певец и шоумен Прохор Шаляпин похвастался новым приобретением – китайским автомобилем Lixiang стоимостью около девяти миллионов рублей. Об этом он рассказал на презентации осенней коллекции бренда Никиты Карстена «Бабкины будни».
Слова знаменитости приводит Telegram-канал «Звездач».
«Я машину купил, производство — Китай, имени Ляйсан Утяшевой. Ну она недоро... Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, девять миллионов сейчас стоит. Я ездить не очень люблю за рулём, мне просто нужна машина, чтобы была, мало ли куда поехать», — поделился Шаляпин.Артист отметил, что выбрал автомобиль с кожаным салоном и функцией массажа. По его словам, это «оптимальный вариант», ведь цены на машины сейчас «космические».
«Та, которую я изначально хотел, стоит как квартира на “Патриках”, у меня таких денег не было», — признался певец.Кроме того, Шаляпин добавил, что его карьера идёт в гору. По его словам, раньше его не воспринимали, а теперь звёзды, в том числе Ольга Бузова и Ксения Собчак, «наконец-то протянули руки».