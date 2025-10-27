«Нужна машина, чтобы была»: Шаляпин приобрёл автомобиль за 9 млн рублей

27 октября 2025, 20:04

Прохор Шаляпин купил китайскую машину за 9 млн рублей

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Певец и шоумен Прохор Шаляпин похвастался новым приобретением – китайским автомобилем Lixiang стоимостью около девяти миллионов рублей. Об этом он рассказал на презентации осенней коллекции бренда Никиты Карстена «Бабкины будни».





Слова знаменитости приводит Telegram-канал «Звездач».





«Я машину купил, производство — Китай, имени Ляйсан Утяшевой. Ну она недоро... Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, девять миллионов сейчас стоит. Я ездить не очень люблю за рулём, мне просто нужна машина, чтобы была, мало ли куда поехать», — поделился Шаляпин.

«Та, которую я изначально хотел, стоит как квартира на “Патриках”, у меня таких денег не было», — признался певец.