«Не надо тыкать пальцем»: Виктория Боня встала на защиту дочери Анджелины

11 ноября 2025, 20:31

Виктория Боня ответила хейтерам из-за стиля 13-летней Анджелины

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Дочь Виктории Бони, 13-летняя Анджелина, подверглась критике подписчиков за одежду, которую они сочли «не по возрасту» — короткие шорты и топ, из-под которого выглядывал бра. Об этом сообщает Super.





Мама записала обращение в защиту дочери.





«Когда, если не в этом возрасте, ходить в коротких шортах, в топе? Мне кажется, мы все должны принимать друг друга. Я знаю, какая Анджелина. Ну, нравится ей такой стиль. Посмотрите, какая у неё шикарная, красивая фигура. Уже 2025 год на дворе, уже не надо тыкать пальцем и говорить, кто во что одет», — сказала Боня.