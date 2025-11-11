«Я бы это счёл за оскорбление»: Топалов возмутился вопросом о фигуре Тодоренко
Влад Топалов ответил на вопросы о теле Регины Тодоренко после родов
Регина Тодоренко недавно опубликовала видео своего послеродового тела с подписью «очень страшно», но не предупредила об этом мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На премии Topical Style Awards 2025 журналисты спросили Влада о фигуре жены, и он не смог сдержать эмоций.
«Я бы это счёл за оскорбление. Вы видели её тело послеродовое?!» — возмутился Топалов.Лишь после этого сама Тодоренко объяснила супругу, что публикует откровенные видео для подписчиков и делится своим опытом после родов.