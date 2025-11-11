«Я бы это счёл за оскорбление»: Топалов возмутился вопросом о фигуре Тодоренко

11 ноября 2025, 19:59

Влад Топалов ответил на вопросы о теле Регины Тодоренко после родов

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко недавно опубликовала видео своего послеродового тела с подписью «очень страшно», но не предупредила об этом мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На премии Topical Style Awards 2025 журналисты спросили Влада о фигуре жены, и он не смог сдержать эмоций.





«Я бы это счёл за оскорбление. Вы видели её тело послеродовое?!» — возмутился Топалов.