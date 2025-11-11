«Я думаю, что да»: продюсер допустил уход ANNA ASTI со сцены

11 ноября 2025, 20:27

Появились слухи, что ANNA ASTI может завершить музыкальную карьеру

ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

В сети обсуждают возможный уход певицы ANNA ASTI из шоу-бизнеса. Источники, близкие к окружению артистки, якобы подтвердили эту информацию.





Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти» отметил, что уход действительно возможен.





«Я думаю, что да, это всё-таки правда. Зная Аню, она любит людей, всё-таки творческий человек. Спрос на неё не упал, это называется "поближе к народу". Знаю, что у неё ценник стандартный, он и не падал, но и, соответственно, она его и не повышала. То есть там в размере четырёх миллионов рублей она получает», — объяснил он.