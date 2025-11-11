Достижения.рф

«Я думаю, что да»: продюсер допустил уход ANNA ASTI со сцены

Появились слухи, что ANNA ASTI может завершить музыкальную карьеру
ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

В сети обсуждают возможный уход певицы ANNA ASTI из шоу-бизнеса. Источники, близкие к окружению артистки, якобы подтвердили эту информацию.



Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти» отметил, что уход действительно возможен.

«Я думаю, что да, это всё-таки правда. Зная Аню, она любит людей, всё-таки творческий человек. Спрос на неё не упал, это называется "поближе к народу". Знаю, что у неё ценник стандартный, он и не падал, но и, соответственно, она его и не повышала. То есть там в размере четырёх миллионов рублей она получает», — объяснил он.
Пока остаётся неясным, правда это или всего лишь слухи и недоброжелатели.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0