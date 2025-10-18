«У нас всё плохо»: музыканты Сенчукова и Рыбин признались, как переживали развод сына

18 октября 2025, 18:27

Певица Наталья Сенчукова раскрыла правду о расставании сына после девяти лет отношений

Василий Рыбин (Фото: Instagram* / @basil_r_official)

Певица Наталья Сенчукова и солист и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин откровенно рассказали о непростом периоде в жизни их единственного сына Василия, который два года назад развёлся с женой Дарьей. Об этом сообщает VOICE.





Пара встречалась с подросткового возраста и прожила вместе девять лет.

По словам Сенчуковой, за годы совместной жизни Дарья стала для неё почти дочерью. Однако певица отмечала, что отношения Василия и его избранницы со временем стали «слишком спокойными».





«Когда они жили вместе, они были как старик со старухой. Ложились спать в девять, в семь вставали. Я говорила: "А где романтика? Где жизнь, когда вам по 22-23 года?"» — поделилась артистка.

«Это было ещё каким шоком. Он пришёл вечером домой, и я смотрю, какой-то он осунувшийся. Я говорю: "Всё нормально?" А он: "Нет, всё плохо. С Дашей у нас всё плохо. Ужасно, не сплю". Он весь нервный, дёрганный», — вспоминает Наталья.