«Давайте зарабатывать достойным образом»: Константин Богомолов раскритиковал коллег

18 октября 2025, 17:18

Богомолов осудил артистов, зарабатывающих на курсах по актёрскому мастерству

Константин Богомолов (Фото: Instagram* / @konbog75)

Режиссёр Константин Богомолов резко высказался о своих коллегах, которые открывают платные курсы по актёрскому мастерству.





В эфире шоу «Дайте сказать!» супруг Ксении Собчак заявил, что считает такой способ заработка недостойным для представителей творческой профессии.





«Каждый народный, заслуженный артист уже набирает себе учеников… Понятное дело, надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом», — отметил Богомолов.