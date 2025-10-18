«Давайте зарабатывать достойным образом»: Константин Богомолов раскритиковал коллег
Богомолов осудил артистов, зарабатывающих на курсах по актёрскому мастерству
Режиссёр Константин Богомолов резко высказался о своих коллегах, которые открывают платные курсы по актёрскому мастерству.
В эфире шоу «Дайте сказать!» супруг Ксении Собчак заявил, что считает такой способ заработка недостойным для представителей творческой профессии.
«Каждый народный, заслуженный артист уже набирает себе учеников… Понятное дело, надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом», — отметил Богомолов.По мнению режиссёра, сегодня среди молодых артистов слишком много тех, кто «отравлен пылью кулис» и пытается добиться успеха быстрым способом, вместо того чтобы работать над собой и своим талантом.