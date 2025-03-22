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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Прохор Шаляпин признался, что страдает необычной фобией

Прохор Шаляпин признался, что страдает необычной фобией

Прохор Шаляпин заявил, что страдает автофобией
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал о своей фобии, которая преследует его всю жизнь. Причиной страха стало ДТП, в которое будущий певец попал в детстве.
Артист заявил, что страдает автофобией.

«Ездить за рулём я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулём сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно – это своего рода рулетка», – поделился певец в беседе с «Газетой.Ru».
Также Шаляпин добавил, что нередко на дорогах происходят ситуации, когда недоброжелатели специально втягивают водителя в аварию. Поэтому певец не садится сам за руль, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность.

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#страх
Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной
Лариса Голубкина скончалась от рака крови третьей степени
22 марта 2025, 13:15

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В субботу, 22 марта, скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Продолжительное время звезда фильма «Гусарская баллада» боролась с тяжёлым заболеванием.
Причиной смерти актрисы, которая в начале этого месяца отпраздновала 85-летие, стал рак крови третьей степени. На фоне онкологии Голубкина в последнее время стремительно теряла вес и уже не вставала с постели. Прошлой осенью ей был присвоен паллиативный статус.

В последние месяцы артистка жаловалась на слабость и плохое самочувствие. При этом обезболивающие ей практически не помогали. Поскольку Лариса Ивановка не могла подниматься с постели, её тело покрылось пролежнями. Регулярно к ней приезжали врачи, чтобы купировать сильные боли.

С болезнью Вальденстрема Голубкина боролась с 2014 года. Диагноз ей поставили в Германии. За восемь лет лечения актриса прошла несколько курсов химиотерапии и даже добилась ремиссии – до 2022 года патология развивалась медленно. Однако в прошлом году болезнь начала прогрессировать. Летом артистку госпитализировали, а в августе врачи признали её неизлечимо больной.

На публике Голубкина последний раз появилась также летом 2024 года. Она посетила пресс-конференцию в честь дня рождения Тихона Хренникова и премьеру спектакля «Гусарская баллада» в Театре Российской армии. Тогда состояние артистки уже было плохим: она была прикована к инвалидному креслу, были заметны нарушения слуха и зрения. При этом речь ещё сохранялась.

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#диагноз
#онкология
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«Повеял лёгкий ветерок развода»: шокирующие откровения Алексея Чумакова не довели до добра
Поклонники указали на разлад в семье Чумакова и Ковальчук
22 марта 2025, 13:01

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков откровенно поговорили об отношениях в интервью Светланы Бондарчук. Музыкант признался, что при первой встрече с телеведущей много лет назад оценил её исключительно с позиции «вдул бы».
Такая прямолинейная оценка девушки шокировала поклонников, которые сразу же принялись обвинять Чумакова в абьюзе и женоненавистничестве. Фанаты заявляли, что призёр шоу «Народный артист» рассматривает супругу исключительно с точки зрения плотских желаний.

После этого Чумаков попытался перевести сказанное в шутку, отметив, что в семье является бесправным человеком, мнение и желания которого не берут в расчёт ни жена, ни их две дочери. Он даже в шутку пригрозил, что подаст в суд на близких за абьюз.

Однако это заявление не улучшило положение Чумакова. Некоторые продолжили заявлять, что в семье, которая долгое время считалась самой гармоничной в отечественном шоу-бизнесе, случился разлад.

«Повеял лёгкий ветерок развода», – написал один из пользователей в комментариях.
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#артист
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Умерла вторая жена Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина
Умерла актриса Лариса Голубкина
22 марта 2025, 11:46

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти актрисы Ларисы Голубкиной.
В своём Telegram-канале шоумен написал, что новость о кончине звезды фильма «Гусарская баллада» пришла полчаса назад. Пост опубликован в 11:37.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина…», – написал Малахов.
9 марта Лариса Голубкина отметила юбилей – ей исполнилось 85 лет.

В последние годы народная артистка РСФСР серьёзно болела. В октябре 2024 года у неё обнаружили неизлечимую болезнь – злокачественное заболевание системы крови.

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#смерть
#актриса
#кино
#гусарская баллада
#юбилей
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Сергей Жуков подал заявку на регистрацию товарного знака «18 мне уже»
22 марта 2025, 11:23

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Судя по всему, певец устал от того, что фразу из его песни постоянно используют бизнесмены, печатая её на различной продукции. В основном, фраза наносится на товары для вечеринок совершеннолетия.

Отмечается, что заявка в Роспатент была подана от ООО «Руки вверх», которое владеет уже 11 товарными знаками, в числе которых бренд косметики РУКИ ВВЕРХ beauty, снеки «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и многое другое.

Неизвестно, будет ли Жуков производить какую-то продукцию в случае принятия его новой заявки. Однако под таким названием уже проводятся вечеринки, организуемые в сети его баров.

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#бизнес
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«Дочь сама себя назвала во сне»: Ида Галич рассказала об имени будущего ребёнка и предстоящей свадьбе
Ида Галич рассказала, что имя будущей дочери пришло ей во сне
22 марта 2025, 11:08

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич ждёт второго ребёнка. Пол малыша блогер узнала во время путешествия Антарктиду и не стала скрывать его, честно раскрыв поклонникам.
О беременности 34-летней Галич стало известно в конце января. Блогер раскрыла положение на Неделе моды в Париже, надев облегающее платье, подчеркнувшее живот. Отцом малыша является бизнесмен Олег Ледвич.

Недавно звезда соцсетей узнала пол будущего ребёнка. Гендер-пати Галич провела во время поездки на Южный полюс Земли. Выяснилось, что у пары родится девочка.

«Мне перед гендер-пати приснился сон. Я была уверена, что путешествую с пацаном, потому что мы летим через экватор в Антарктиду. Я мать смелого мальчика, дважды, у меня в крови мужчина. И мне снился сон, что я беру торт, отламываю кусок и говорю: „Вау, у меня мальчик!“ И девочка, которая со мной была на корабле, говорит: „Какой же мальчик? У тебя девочка!“ Я смотрю на торт, и он розовый. Отвечаю: „Точно девочка“. Потом называю имя. То есть мой ребенок, как в случае с Леоном, сам назвал себя во сне. Я очень сильно этого ждала», –призналась Ида в новом шоу «Кстати», опубликованном в VK Видео.
Галич пока не раскрывает имя будущей дочки, но признаётся, что оно понравилось как ей, так и её избраннику. До это пара не могла сойтись во мнении, предлагая имена, которые не нравились партнёру. Однако имя, приснившееся Галич, стало единственным, понравившимся и Иде, и Олегу.

Также блогер рассказала о будущей свадьбе. О помолвке она объявила 1 января, однако само бракосочетание отложила, поскольку хочет прийти в форму после родов.

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Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду
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