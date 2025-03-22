Прохор Шаляпин признался, что страдает необычной фобией

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин рассказал о своей фобии, которая преследует его всю жизнь. Причиной страха стало ДТП, в которое будущий певец попал в детстве.
Артист заявил, что страдает автофобией.
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«Ездить за рулём я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулём сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно – это своего рода рулетка», – поделился певец в беседе с «Газетой.Ru».Также Шаляпин добавил, что нередко на дорогах происходят ситуации, когда недоброжелатели специально втягивают водителя в аварию. Поэтому певец не садится сам за руль, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность.
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Анастасия Чинкова