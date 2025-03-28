«На «Майбахах» люблю ездить»: Прохор Шаляпин рассказал, какой подарок примет от любимой женщины

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов принять в подарок от любимой женщины любой автомобиль, хотя сам любит ездить на «Майбахах» и «Мерседесах». Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, сам он ездит на недорогом, скромном авто, но «только по магазинам». В основном, признался артист, он передвигается на такси или на машине, которую ему предоставляют во время съемок.
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«Дареному коню зубы не смотрят. Сейчас даже самая простая машина дорогая. Поэтому буду рад тому, что подарят. Не откажусь ни от каких подарков», — отметил Шаляпин.Певец добавил, что сам любит минивэны и просторные машины, в основном, представителей немецкого автопрома.
«На каких машинах я езжу? На самых лучших. На «Майбахах» люблю ездить, на «Мерседесах». Очень нравятся «Гелендвагены» всех последних моделей. В общем, я за комфорт», — пояснил он.Однако Шаляпин добавил, что любит и московский общественный транспорт. Такой способ передвижения ему нравится из-за его скорости и отсутствия пробок.
«В этом я не привередлив», — подчеркнул артист.Читайте также:
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Данил Пономарев