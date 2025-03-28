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«На «Майбахах» люблю ездить»: Прохор Шаляпин рассказал, какой подарок примет от любимой женщины

Певец Шаляпин заявил, что будет рад любому автомобилю в подарок
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов принять в подарок от любимой женщины любой автомобиль, хотя сам любит ездить на «Майбахах» и «Мерседесах». Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, сам он ездит на недорогом, скромном авто, но «только по магазинам». В основном, признался артист, он передвигается на такси или на машине, которую ему предоставляют во время съемок.
«Дареному коню зубы не смотрят. Сейчас даже самая простая машина дорогая. Поэтому буду рад тому, что подарят. Не откажусь ни от каких подарков», — отметил Шаляпин.
Певец добавил, что сам любит минивэны и просторные машины, в основном, представителей немецкого автопрома.
«На каких машинах я езжу? На самых лучших. На «Майбахах» люблю ездить, на «Мерседесах». Очень нравятся «Гелендвагены» всех последних моделей. В общем, я за комфорт», — пояснил он.
Однако Шаляпин добавил, что любит и московский общественный транспорт. Такой способ передвижения ему нравится из-за его скорости и отсутствия пробок.
«В этом я не привередлив», — подчеркнул артист.
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#машина
Дочь юмориста Михаила Задорнова выложила снимок с мужем-ливанцем
28 марта 2025, 16:28

Елена Задорнова (Фото: Instagram*/jzadornova)

Дочь российского юмориста Михаила Задорнова Елена выложила в соцсети фотографию с мужем-ливанцем. Родственница знаменитости запечатлена с супругом Али Тартуси на Мальте.
Пара познакомилась в Париже и зарегистрировала отношения в 2021 году. Художница не афиширует свою личную жизнь. То что у Елены Задорновой двое детей стало известно только летом 2023 года. В декабре того же года она назвала себя «трижды матерью». Позже пояснила, что они с Тартуси воспитывают троих девочек.

Фото: Instagram*/jzadornova

Михаила Задорнова не стало на 70-жизни году 10 ноября 2017 года. У артиста был рак мозга. Ранее стало известно, кто из российских звезд показал неудачную фотографию.

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Покинувшую Россию бывшую жену Епифанцева обвинили в шантаже
Художник обвинил Анастасию Веденскую в шантаже
28 марта 2025, 16:03

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Бывшую супругу Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую друг-художник обвинил в шантаже и манипуляциях, сообщает портал «Страсти».
Напомним, Кузьмич прославился в 2024 году своими скандальными акциями. Анастасия, покинувшая Россию, поддерживала его, хотя сам Алексей этого просил.

Он заявил, что экс-жена Владимира Епифанцева подталкивала его к провокационным поступкам ради своего проекта.

«Режиссер очень просил, чтобы я сделал что-нибудь великое для фильма, ну или новую акцию, после которой, желательно, конечно, чтобы возникли тюрьма или депортация», — рассказал Кузьмич.

Получив отказ, Веденская начала шантажировать своего приятеля и распространять про него различные слухи. Тогда Кузьмич принял решение больше не работать с ней и запретил женщине использовать любые материалы с его участием.

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Короткий брак с Варущенко и роман с Кузнецовым: почему Алена Коломина развелась с мужем и какой для нее идеальный мужчина
28 марта 2025, 15:57

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Алена Коломина — актриса театра и кино, на счету которой более 70 ролей в фильмах и сериалах. Однако за кулисами её успешной карьеры скрываются непростые жизненные испытания. В её личной жизни были и счастливые моменты, и непростые расставания. 28 марта актрисе исполняется 38 лет, и «Радио 1» расскажет о её коротком браке, романе с Кириллом Кузнецовым, причинах расставаний и надеждах на будущее.

Детство Алены Коломиной и ее путь к сцене


Будущая звезда сериалов «Березка» и «Смерш. Новое» родилась 28 марта 1987 года в Ворошиловграде. Её родители были далеки от мира искусства: отец работал на аккумуляторном заводе, а мама была товароведом. Однако Алена с детства тянулась к творчеству.

Сначала её увлекала акробатика, затем она занялась прыжками в воду и даже стала мастером спорта. Но любовь к сцене пересилила — она посещала театральную студию «МЭТЛУГ», участвовала в постановках «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес» и в итоге решила посвятить себя актёрской профессии.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Личная жизнь Алены Коломиной


Короткий брак: сказка без счастливого конца


Алена познакомилась с актёром Алексеем Варущенко на пробах. Между ними сразу возникла искра, и их роман развивался стремительно. Алексей быстро сделал предложение, и они поженились.

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Вскоре родились дети: в 2014 году сын Петр, а в 2017 году дочь Нина. Но даже рождение детей не смогло сохранить их семью. Постепенно чувства угасли, уступив место разногласиям. Несмотря на развод, у них остались тёплые воспоминания и, главное, неразрывная связь — общие дети.

Почему Коломина и Варущенко развелись


Одной из причин разрыва стала профессиональная ревность. Карьера Алены стремительно шла вверх, её активно приглашали в кино и сериалы, а у Алексея были в основном второстепенные роли. Он добился успеха в театре, но избегал просмотра работ супруги. Это недопонимание повлияло на их отношения и привело к расставанию.

«Когда я начала активно сниматься, почувствовала со стороны Алексея профессиональную ревность: он не смотрел мои работы, ему это было сложно. Хотя, с другой стороны, у него были достойные роли в театре», — поделилась актриса.

Несмотря на это, бывшие супруги сумели сохранить уважение друг к другу ради детей.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Алена и Алексей смогли наладить дружеские отношения. Они ставят на первое место интересы Петра и Нины. Алексей активно участвует в воспитании детей, а иногда они даже проводят время всей семьёй — вместе гуляют или отдыхают, создавая уютную атмосферу для детей.

Роман Алены Коломиной с Кириллом Кузнецовым


После развода Коломина закрутила роман с актёром Кириллом Кузнецовым. Их отношения выглядели идеальными: романтические фото в соцсетях, совместные прогулки, знакомство Кирилла с детьми Алены. Многие верили, что этот союз приведёт к созданию новой семьи.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Работа заставляла их часто находиться в разных городах, а разлуки со временем разрушили отношения. Алена призналась, что «жизнь в разных городах слишком затянулась», и это стало главной причиной расставания.

Несмотря на разрыв, актриса не теряет веру в любовь и сосредоточилась на детях и карьере.

Чего Коломина ждёт от будущего избранника


Алена мечтает о мужчине, с которым сможет чувствовать себя слабой и защищённой. Для неё важно, чтобы рядом был надёжный и заботливый человек, который сможет не только построить с ней отношения, но и найти общий язык с её детьми.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Также ей важна эмоциональная близость. Она ценит мужчин, которые умеют открыто говорить о своих чувствах, любят обсуждать впечатления, ходить в театр и кино, а главное — проявляют любовь не только словами, но и поступками.

«Устала я немного сама решать все проблемы. Мне нужна забота. Хочется ощущать себя защищенной, побыть слабой рядом с сильным, надежным мужчиной. Но все сложнее, когда у тебя двое детей. Просто так кого-то не приведешь и размениваться на несерьезные интрижки не будешь», — рассказала Коломина.

Чем сейчас занимается Алена Коломина


Актриса активно снимается в кино и играет в театре. В 2023 году вышли фильмы с её участием: «Качели под куполом», «Гид и большие соблазны», «Счастье не за горами», «Загадка Евклида», «Загадка Римана», «Загадка Ферма»;, «Загадка Монти Холла».

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

А в 2024 году зрители увидели её в сериале «Зло», а также в грядущих проектах: «Загадка Сангаку», «Немезида», «Старушки в бегах — 3», «Чары любви», «Загадка Эйлера».

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«Я не изменял жене»: тайна рождения внебрачного сына Бедроса Киркорова, который объявился на похоронах отца
28 марта 2025, 15:38

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Церемонию прощания с Бедросом Киркоровым посетили многие российские знаменитости. Проводить народного артиста России в последний путь приехал и продюсер Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном эстрадного исполнителя. Это событие заставило многих задуматься о тайнах, которые скрывает семья Киркоровых. Подробности – в материале «Радио 1».

«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певца

Александр Матвеев, который на протяжении многих лет утверждает, что он является внебрачным сыном Бедроса Киркорова, на похоронах сделал громкое заявление. Он сообщил, что предчувствовал смерть своего «отца». Уход Бедроса Киркорова потряс многих. Несмотря на его преклонный возраст и длительную болезнь, артист не жаловался на здоровье и оставался полным надежд на выздоровление. Однако 18 марта он ушёл из жизни. На похоронах присутствовало множество известных личностей, и никто не ожидал, что произойдет что-то необычное. Тем не менее, неожиданностью стало появление человека, который много лет заявлял о своем статусе внебрачного сына Бедроса.

Он пришёл на прощание и произнёс предсказательную речь, рассказав, что всего за несколько дней до трагедии встречался с Бедросом и чувствовал нечто странное. Внутренний голос словно шептал ему, что встреча с «отцом» больше никогда не состоится. Пересматривая архивные записи артиста, включая их совместные моменты, он вдруг осознал — скоро Киркорова не станет. Всего через несколько дней после этого он ушёл из жизни.

Александр Матвеев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Кто такой Александр Матвеев?

Матвеев родился в Тульской области и с ранних лет мечтал о сцене. Путь к успеху оказался непростым. После окончания школы он переехал в Москву, где поступил в институт культуры и искусств. Начав карьеру как пародист и певец, он также подрабатывал ведущим на различных мероприятиях. Некоторое время выступал в группе «Экс-ББ», но затем решил сосредоточиться на сольной карьере.

Имя Матвеева время от времени появлялось в прессе, но настоящая известность пришла к нему после громкого заявления о том, что он является внебрачным сыном Киркорова. Как рассказывает сам Александр, эту историю ему поведала его мать. Она сообщила, что много лет назад у неё был бурный роман с Бедросом во время его гастролей в Сочи. По её словам, именно после этой связи он и появился на свет.

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Тайны Бедроса Киркорова

Не остался в стороне и Бедрос Киркоров, который при жизни опроверг все слухи, назвав их грязными, оскорбительными и безосновательными. Артист подчеркнул, что в то время был женат на своей первой супруге, которую очень любил и ни разу ей не изменял. Он даже не подозревал о существовании Александра до тех пор, пока тот не начал делать свои странные публичные заявления.

«Во-первых, я не знаком с этим человеком. Во-вторых, в Сочи я встретил свою жену Викторию, и у меня не было других романов в этом городе. Я любил только одну женщину. Я не изменял своей жене и не имел никаких связей на стороне. Полагаю, этот парень пытается привлечь внимание к себе, используя известную фамилию. Мне уже много раз звонили из телевизионных программ с предложением пройти ДНК-тест. Такие разговоры оскорбляют память моей жены», — настаивал Бедрос.

Могила Бедроса Киркорова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Матвеев продолжал настаивать на своём, даже предлагая артисту пройти тест на ДНК, чтобы окончательно разрешить этот вопрос. Однако по каким-то причинам тест так и не был проведён. Неясно, боялся ли Матвеев узнать правду или ему просто что-то помешало. На эти вопросы до сих пор нет ответов.

Однако общественность подозревает: у Бедроса действительно могут быть свои тайны. Иначе как объяснить то, Филипп дарил Александру свою одежду, а сам Бедрос даже выступал с ним на одной сцене.

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«У меня нет нужды "вытягивать" ноги»: Рудковская ответила хейтерам после обвинения в фотошопе
Яна Рудковская заявила, что у нее нет необходимости пользоваться фотошопом
28 марта 2025, 15:22

Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике с отдыха, а хейтеры обвинили ее в том, что она приукрасила свои ноги с помощью фотошопа.
Сейчас Рудковская вместе с супругом и детьми отдыхает на Мальдивах откуда с удовольствием делится с подписчиками фотографиями, на которых позирует в различных купальниках и демонстрирует свою прекрасную фигуру.

Поклонники Рудковской написали ей множество комплиментов, но нашлись и те, кто разглядел фотошоп на фото женщины. Так, хейтеры посчитали, что Яна вытянула себе ноги с помощью редактора для снимков.

«У меня нет нужды "вытягивать" ноги"», — ответила Рудковская недоброжелателям.

Напомним, в марте женщине исполнилось 50 лет.

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