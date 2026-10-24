«Мы, две курицы, проспали»: Сати Казанова с дочерью застряли в аэропорту Стамбула

24 октября 2026, 17:12

Сати Казанова рассказала, как застряла в Стамбуле и проспала объявленную посадку

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Певица Сати Казанова рассказала в своём блоге, что вместе с дочкой попала в неприятную ситуацию, когда пыталась улететь из Стамбула в Москву.





По словам артистки, на половине пути их борт развернули. В аэропорту ей пришлось провести целую ночь без возможности нормально отдохнуть. Вместе со спутницей, которая оказалась в такой же ситуации, она повторяла мантры. Когда посадку уже объявили, Сати так устала, что уснула.

«За 35–40 минут до вылета тот самый рейс, который вернулся из Москвы, мы, две курицы, проспали. Вот просто уснули, сидя на кресле, что, в общем‑то, не грешно и немудрено. Мы были безумно уставшие», — поделилась певица.